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Educação

Inscrições para o Fies começam nesta quarta-feira

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), serão ofertados 70 mil contratos na primeira modalidade e para a segunda não há limite de vagas

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 15:33
Os estudantes podem se inscrever para o Fies por meio do site oficial Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para o primeiro semestre de 2020 começam nesta quarta-feira, dia 5, e vão até o próximo dia 12 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), serão ofertados 70 mil contratos na primeira modalidade e para a segunda não há limite de vagas.
Com os erros que afetaram cerca de 6 mil alunos na correção do Enem deste ano, o Ministério Público Federal havia pedido o adiamento das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do ProUni e do Fies. Ainda assim, a lista de aprovados no Sisu foi divulgada no dia 28 de janeiro e o calendário relativo ao Fies não sofreu alterações.
Os estudantes podem se inscrever para o Fies por meio do site oficial (https://fies.mec.gov.br/) onde devem seguir à sessão "Minha inscrição" e "Primeiro acesso".
Podem se inscrever no fundo todos os alunos que fizeram Enem desde 2010 e obtiveram nota acima de 0 na redação e uma média aritmética igual ou superior a 450 pontos.
O resultado de alunos selecionados para o Fies e para o P-Fies no primeiro semestre de 2020 será divulgado em 26 de fevereiro. Para o primeiro, haverá uma lista de espera; já o segundo terá apenas uma chamada única.

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