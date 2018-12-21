Inscrições para a nova etapa do Mais Médicos terminam nesta sexta

Profissionais com registro no Brasil têm até esta sexta-feira (21) para se inscrever no Programa Mais Médicos Crédito: Pixabay

Profissionais com registro no Brasil têm até esta sexta-feira (21) para se inscrever no Programa Mais Médicos. Ao todo, estão disponíveis 2.448 vagas em 1.177 cidades e 28 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os postos abertos são referentes às localidades não ocupadas na primeira seleção. Candidatos que participaram do edital anterior, de acordo com o Ministério da Saúde, ficam impossibilitados de escolher municípios.

O balanço divulgado na quinta-feira (20) aponta que 5.846 médicos se apresentaram nas cidades escolhidas ou iniciaram as atividades. O prazo final para os médicos se apresentarem aos municípios terminou na última terça-feira (18). Os candidatos que decidirem não comparecer mais às atividades devem informar ao município, que vai comunicar a desistência ao ministério.

O edital de convocação foi uma medida emergencial adotada pelo governo brasileiro para garantir a assistência em locais que contavam com profissionais cubanos, por meio de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o governo de Cuba, informou a pasta, por meio de nota.

PROFISSIONAIS FORMADOS NO EXTERIOR

Ainda de acordo com o ministério, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição de participação no Mais Médicos. O prazo para o envio da documentação desses profissionais foi encerrado no último domingo (16).

As documentações ainda estão em análise, conforme edital. Nos dias 27 e 28 de dezembro, médicos brasileiros formados no exterior terão acesso ao sistema para escolherem as vagas em aberto. Posteriormente, nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, médicos estrangeiros terão a mesma oportunidade.

Confira o cronograma das próximas etapas:

De 20/12 a 21/12: Médicos com registro no Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis;

De 27/12 a 28/12: Médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis;

De 03/01 a 04/01/2019: Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis;