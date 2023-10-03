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No Piauí

Influenciadora morre aos 21 anos após ser perseguida e baleada

Samya Silva estava saindo de clube com amigas quando crime ocorreu; autores ainda não foram identificados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 out 2023 às 06:10

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 06:10

A influenciadora digital Samya Silva foi morta a tiros em Teresina, no Piauí, após ser perseguida por dois homens em uma moto na avenida João XXIII, no bairro São Cristóvão, na tarde do último domingo, 1º.
Segundo a TV Clube, afiliada da Globo, ela estava saindo de um clube ao lado de duas amigas quando o crime ocorreu. Os criminosos teriam disparados ao menos seis tiros contra Samya, que foi baleada e morreu no local.
O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Piauí. Até o momento, as autoridades ainda não sabem qual teria sido a motivação do crime. Os assassinos fugiram após a ação e ainda não foram identificados.
Samya Silva, influenciadora que foi morta a tiros em Teresina, em foto divulgada por ela no Instagram em setembro
Samya Silva, influenciadora que foi morta a tiros em Teresina, em foto divulgada por ela no Instagram em setembro Crédito: @samynha_sillva via Instagram
A influenciadora, que também era conhecida como Samynha Silva, tinha 21 anos e acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ela postava fotos sobre seu dia a dia e divulgava uma plataforma de apostas online.
Yrla Lima, amiga de Samya e também influenciadora digital, estava com ela no momento do crime. Nos stories do Instagram, ela divulgou um vídeo em que mostra um celular que foi supostamente atingido por uma das balas disparadas pelos criminosos.
O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Piauí, mas não obteve retorno até o momento.

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