Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Influenciador digital é preso por sorteio ilegal de carro de luxo em MG
Em Minas Gerais

Influenciador digital é preso por sorteio ilegal de carro de luxo em MG

Elizeu Silva Cordeiro é investigação por suspeita de lavagem dinheiro e  promoção de sorteio ilegal de veículo de luxo; polícia também apreendeu veículos de luxo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 09:13

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 09:13

Influenciador digital é preso por sorteio ilegal de carro de luxo em MG
Influenciador digital é preso por sorteio ilegal de carro de luxo em MG Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O influenciador digital mineiro Elizeu Silva Cordeiro, conhecido como Big Jhow, foi preso nesta quarta-feira (16), em operação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal e de Minas Gerais. Ele é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e promoção de sorteio ilegal de veículo de luxo.
A prisão foi realizada na cidade de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela polícia do Distrito Federal no último domingo (13).
A reportagem não conseguiu localizar a defesa do influenciador digital.
"A prisão foi requerida como garantia da ordem pública porque o influenciador continuou com o sorteio ilegal do veículo Lamborghini mesmo após o sequestro judicial do carro, agora com a promessa de entrega de valor correspondente ao do veículo", afirmou a Polícia Civil do Distrito Federal.
A ação fez parte da Operação Huracán 2, da Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com as investigações, influenciadores utilizavam um site para vender rifas de veículos. Os valores arrecadados eram destinados a contas de três empresas de fachada, duas em Taguatinga (DF) e outra em Contagem (MG).
De acordo com a polícia do DF, entre outubro de 2021 e maio de 2022 o grupo do qual o influenciador mineiro é suspeito de fazer teria lavado R$ 12 milhões de reais através de rifas ilegais.
Lamborghini azul também foi apreendida com influenciador, assim como lancha e jet ski
Lamborghini azul também foi apreendida com influenciador, assim como lancha e jet ski Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Distrito Federal
Na quinta passada (10), o influenciador, que tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, chegou a ser detido por desobediência, ao se negar a entregar dois veículos que estavam sob mandado de apreensão pela polícia. Também foram cumpridos mandados de busca no Distrito Federal.
Na ocasião, foram apreendidos dois carros da marca Lamborghini, avaliados em R$ 5 milhões, uma lancha e um Jet Ski, avaliados em R$ 700 mil. Também foram bloqueados cerca de R$ 12 milhões de contas de pessoas físicas e jurídicas, alvos da investigação.
Segundo o juiz que determinou a prisão preventiva, o investigado desrespeitou a determinação judicial ao permanecer com a promoção do sorteio ilegal, mesmo após a apreensão do veículo. "Não se trata de simples rifa de bem de valor desprezível, mas de operação milionária", afirmou o juiz.
Em postagem em suas redes sociais no último sábado (12), após a apreensão do veículo, o influenciador afirmou que manteria a realização do sorteio. Ele disse que como o veículo estava apreendido e suas contas bloqueadas, ele entraria em um acordo com a pessoa que vencesse o sorteio.
"Vou entrar em acordo com a pessoa para poder pagar algum valor, de alguma forma, nem que seja parcelado, do jeito que eu conseguir cumprir o combinado. Me desculpem pelo transtorno, não tenho culpa, mas vou estar sempre procurando a melhor solução para que tudo se resolva da melhor forma", afirmou ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados