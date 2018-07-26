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Eleições 2018

Indefinição sobre vice de Alckmin cria divergências no centrão

Partidos do bloco não querem que cargo seja ocupado pelo DEM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 09:50

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 09:50

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução
Com a sinalização do empresário Josué Gomes de que não aceitará ser o vice de Geraldo Alckmin (PSDB) na chapa à Presidência da República, os partidos do centrão (DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade) divergem na discussão sobre um novo nome para o posto. Parte do bloco não aceita que o indicado seja do DEM, por considerar que o partido já tem muito poder na aliança, inclusive com a provável manutenção da presidência da Câmara com o deputado federal Rodrigo Maia.
 Só acho que o vice não pode ser do DEM, porque aí seria muita coisa. O único consenso do bloco era o Josué  disse o presidente do PRB, Marcos Pereira, que se reuniu com Alckmin na manhã de ontem.
 Se não for o Josué, não define o vice agora  disse o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), pouco antes de se encontrar com o pré-candidato tucano, à tarde.
Ontem, Alckmin passou o dia em reuniões com os dirigentes dos partidos a fim de resolver a questão do vice. O tucano comemorou as declarações de Josué a seu favor por considerar que o apoio público do empresário serve de anteparo às pretensões do PT de inviabilizar a aliança tucana com o PR em âmbito nacional. Mesmo com a resistência do empresário, Alckmin ainda tentava ontem cortejar Josué. Agradeço ao jovem líder empresarial Josué Gomes pelas palavras de apoio em seu ótimo artigo publicado hoje, escreveu no Twitter, em referência a texto publicado no jornal Folha de S.Paulo.
 
Ao final do encontro, porém, líderes de partidos do centrão afirmavam reservadamente não acreditar que Josué ainda possa aceitar, e diziam ser favoráveis a que se acelere a escolha de um plano B. Alguns desses líderes passaram o dia discutindo o nome de um substituto. O indicado poderia sair do DEM, que escolheria o deputado Mendonça Filho (PE); do Solidariedade, que ofereceria o ex-ministro Aldo Rebelo, ou ainda do PP, que teria o deputado Ricardo Barros (PR).
JOSUÉ DIZ TER VETO DA MÃE
O debate, no entanto, parece estar longe de uma definição. Marcos Pereira e Ciro Nogueira disseram ao tucano que não havia consenso dentro do bloco sobre o plano B, com uma recusa de Josué. O possível interesse do DEM de ocupar a vice do tucano divide os caciques. Eles argumentam já terem fechado questão sobre apoiar a recondução do partido, por meio da candidatura de Rodrigo Maia, ao comando da Câmara. Dar também o cargo de vice ao DEM seria demais.
Josué disse aos integrantes do centrão que a sua mãe, Mariza, de 83 anos, não quer que ele dispute a eleição. A família é muito amiga do ex-presidente Lula, que teve o pai de Josué, José Alencar, como vice-presidente da República nos dois mandatos do petista.
 Ele não quer desobedecer a mamãe  disse Marcos Pereira.
Diante do impasse, o centrão deve oficializar hoje, em Brasília, a aliança em torno da pré-candidatura de Alckmin ainda sem a definição de um candidato a vice.

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