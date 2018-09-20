Incluir número do candidato na assinatura ao votar pode levar à prisão

Circulou no WhatsApp e nas redes sociais um vídeo gravado por um vereador da cidade de Panorama, no interior do Estado de São Paulo, no qual ele sugeria aos eleitores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) incluir o número do candidato após assinarem o nome nos documentos dos mesários, no dia da votação. Segundo o vereador Edemir Vermelho (PSDB), que se diz apoiador do deputado, seria uma forma de confrontar os votos computados na urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que a atitude pode até levar à prisão.

A informação foi checada pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa para combater a desinformação na eleição presidencial. Esta verificação envolveu profissionais de Bandnews FM, O Povo, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio, UOL, Poder360, SBT, Gazeta do Povo e Gazeta Online.

Vídeo com sugestão para incluir número do candidato em assinatura saiu do ar Crédito: Reprodução

No vídeo, o vereador afirma: "É bem simples. Qualquer um consegue controlar o seu voto. Nós temos que votar. Vamos na Zona Eleitoral, pegamos o caderno, damos o nosso título e nós temos que assinar o livro. É simples, acrescenta (número do candidato) na sua assinatura". Logo, outras pessoas nas redes sociais desmentiram a informação e alertaram que isso poderia causar a anulação dos votos.

Uma mensagem semelhante circulou nos aplicativos de mensagens: "URGENTE E MUITO IMPORTANTE! Sabe aquele caderno que a gente assina antes de votar e que eles destacam dele nosso comprovante de votação? É o caderno de registro de votação. Pois então! Escrevam o (número do candidato) na frente da sua assinatura naquele caderno, pois ele é um documento que registra quem votou e quem não compareceu e pode servir de prova caso haja alguma fraude, pois ele fica arquivado durante um tempo! Repassem isso urgente! Essa ideia precisa rodar o Brasil inteiro até o dia da eleição!"

Pouco tempo depois, a advogada Janaína Paschoal , candidata a deputada estadual em São Paulo pelo PSL, alertou que isso poderia prejudicar Bolsonaro. O mesmo foi feito por outros apoiadores.

Ao Comprova, o TSE afirmou que a inclusão de informações, como a do número do candidato, pode configurar, em tese, crime eleitoral passível de reclusão e multa, tal como previsto no art. 350 do Código Eleitoral: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita para fins eleitorais prevê pena de até cinco anos de reclusão e de 5 a 15 dias multa, se o documento é público.

Ainda de acordo com a Corte, "esse recurso jamais poderá ser utilizado como meio de recontagem de votos, pois o voto que conta é o da urna eletrônica. Ademais, o voto é secreto".