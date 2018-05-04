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Desabamento

Incêndio em SP começou com curto-circuito no 5º andar, diz secretário

O cômodo era ocupado por uma família de quatro pessoas

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 22:23
Incêndio em SP começou com curto-circuito no 5º andar, diz secretário Crédito: Reprodução/TV Globo
O incêndio que causou o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, na última terça-feira (1º), foi causado por um curto-circuito em uma tomada de um cômodo no quinto andar. O espaço era ocupado por uma família de quatro pessoas. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, o pai e uma criança ficaram feridos com queimaduras graves.
O incêndio começou no quinto andar, em um cômodo que era ocupado por uma famílias, quatro pessoas, duas dessas pessoas sofreram ferimentos e foram levadas para o hospital. Uma para a Santa Casa e outra para o Hospital das Clínicas, disse.
O estado da criança, que tem 3 anos de idade, é grave. Ela foi socorrida pelo pai, que está com dois terços do corpo queimados. Mas está em uma situação aparentemente melhor que a da criança, informou o secretário.
> União pede investigação sobre cobrança de aluguel em prédio de SP
De acordo com Barbosa Filho, três aparelhos estavam ligados na tomada onde ocorreu o curto-circuito: um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão. Não foi uma briga de casal [como chegou a ser cogitado inicialmente], o que aconteceu foi a fatalidade, em um prédio que tinha diversas irregularidades, essa tomada ligava três aparelhos, terminou vitimando a família que ocupava esse cômodo. O secretário disse que a mãe, que já foi ouvida pela polícia, conseguiu salvar o outro filho, um bebê.
Até o momento, o Corpo de Bombeiros considera que há quatro vítimas sob os escombros. Segundo a corporação, as chances de sobrevivência, decorridas mais de 48 horas após o desabamento do prédio, são mínimas.

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