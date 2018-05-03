Incêndio em SP: bombeiros iniciam trabalho com máquinas pesadas

Corpo de Bombeiros inicia trabalho com máquinas pesadas em escombros de prédio em SP Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros que começou por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira a trabalhar com máquinas pesadas no local do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo.

A nota dos bombeiros foi postada no Twitter da corporação.

Informamos que completadas as 48 horas do colapso estrutural do edifício no Largo do Paissandu o Corpo de Bombeiros já entrou com máquinas para auxiliar o homem na remoção dos escombros. Cumpre salientar que isso não quer dizer que descartamos encontrar vítimas com vida, mesmo com as máquinas o trabalho continuará cuidadoso, diz a nota.

Cães farejadores trabalharam de madrugada, mas não encontraram pistas de vítimas do desabamento. Os bombeiros jogaram água em alguns pontos dos escombros, já que novos focos de incêndio foram encontrados.

Os bombeiros buscam quatro pessoas desaparecidas que podem estar nos escombros do prédio. Além de um morador chamado Ricardo, que quase foi resgatado no incêndio, um homem afirmou que três parentes estariam no edifício e não foram localizados até o momento.

O vendedor Antônio Ribeiro Francisco, de 42 anos, disse que busca informações sobre a ex-mulher dele, Selma Almeida da Silva, e os dois gêmeos filhos dela, que moravam no prédio.