Incêndio em hospital no RJ: protocolo de atendimento em massa é acionado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro acionou, na manhã desta sexta-feira (13), o protocolo de Atendimento de Tragédia em Massa para atender aos familiares e examinar os corpos das vítimas do incêndio ocorrido na noite de quinta-feira (12) no Hospital Badin, em Maracanã, no Rio de Janeiro.
O protocolo é o mesmo usado no caso da tragédia do Ninho do Urubu em fevereiro deste ano, quando 10 adolescentes morreram em um incêndio no centro de treinamento do Flamengo.
Foram acionadas equipes extras de papiloscopistas e uma sala foi disponibilizada no Instituto Médico-Legal (IML) para acolher os parentes, com atendimento de assistente social e psicólogo.
Segundo informações da Polícia Civil, foram levados para o IML 10 corpos de vítimas do incêndio e, até o momento, seis passaram pela necropsia e foram oficialmente identificados.
As vítimas já identificadas são Maria Alice Teixeira da Costa, Luzia dos Santos Melo, Ana Almeida do Nascimento, Irene Freitas e Virgílio Claudino da Silva.