Incêndio atinge prédio da Dataprev no Rio de Janeiro

Um incêndio atinge na manhã desta sábado, 1º, a cobertura de um prédio de 17 andares em Botafogo (zona sul do Rio) onde funciona a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), empresa pública federal. Até as 10h30 não havia informações sobre vítimas. O quartel do Humaitá (zona sul) do Corpo de Bombeiros atende a ocorrência.