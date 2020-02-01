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Na zona sul

Incêndio atinge prédio da Dataprev no Rio de Janeiro

Ainda não há informações sobre vítimas, o Corpo de Bombeiros atende a ocorrência

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 12:27
Incêndio atinge prédio da Dataprev no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo
Um incêndio atinge na manhã desta sábado, 1º, a cobertura de um prédio de 17 andares em Botafogo (zona sul do Rio) onde funciona a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), empresa pública federal. Até as 10h30 não havia informações sobre vítimas. O quartel do Humaitá (zona sul) do Corpo de Bombeiros atende a ocorrência.
A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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