Incêndio atinge hospital em Brasília e pacientes são retirados às pressas

Bombeiros controlam fogo que atingiu hospital Santa Luzia Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Santa Luzia, um dos maiores de Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (29) o hospital privado, um dos maiores de Brasília . Um grande volume de fumaça saiu dos andares superiores do prédio, que fica na Asa Sul, região central da capital federal. Pacientes foram retirados às pressas, alguns em macas.

O hospital integra a Rede D'Or São Luiz. Pacientes e pessoas que passavam pelo local gravaram imagens e postaram nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado às 10h11 e afirmou, no final da manhã, que o incêndio foi controlado e não deixou feridos.

Ele teve início no quinto andar da unidade hospitalar, no sistema de refrigeração. Os trinta pacientes que estavam no mesmo andar foram retirados para o combate às chamas e realocados após o fogo ter sido apagado, de acordo com os bombeiros.

Segundo o major Alysson Krüger, o incêndio foi provocado, a princípio, pela queima do equipamento de ar condicionado no quinto andar do prédio. O major disse que os bombeiros conseguiram assegurar o prosseguimento das cirurgias que já estava em execução.

No início da tarde, pessoas procuravam informações sobre pacientes internados. A aposentada Neuza Alencar afirmou que ainda não tinha notícia da situação da mãe, de 91 anos, que está na UTI do 3º andar do hospital.

A publicitária Eliane Santos, 54, veio ao hospital saber informação do pai, de 95 anos, que está internado na UTI com Covid-19. "Na hora que ficamos sabendo do incêndio viemos correndo. Como ele foi transferido para o quarto, conseguimos falar com ele. Ele disse que as pessoas levaram muito susto, tinha muita gente saindo do hospital", afirmou.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que está no Rio de Janeiro, disse em nota ter designado uma equipe para acompanhar o caso e lhe repassar informações.