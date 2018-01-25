Incêndio atinge Câmara dos Deputados e interdita plenário

Um incêndio atingiu o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, na manhã desta quinta-feira. O fogo danificou poltronas dos parlamentares e espalhou uma espessa fumaça branca pelo local. Um plantonista do Departamento Técnico da Casa identificou as chamas e acionou a Brigada, que apagou os focos em menos de cinco minutos.
Segundo a assessoria da Casa, o Corpo de Bombeiros constatou que houve um curto-circuito em uma das luminárias do teto do plenário. As poltronas foram atingidas por fragmentos incandescentes quatro delas ficaram queimadas. Não há relatos de feridos na ocorrência.
O plenário foi isolado e será palco de nova perícia na tarde desta quinta-feira, organizada pela Polícia Civil do Distrito Federal.
Leia a nota da Câmara dos Deputados na íntegra:
Por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira, foi verificado um princípio de incêndio no Plenário da Câmara dos Deputados, identificado rapidamente pelo plantonista do Departamento Técnico da Casa. Ele acionou o plantão da Brigada de Incêndio da Câmara e o fogo foi debelado em menos de cinco minutos.
O Corpo de Bombeiros do DF realizou uma perícia ainda no início da manhã e constatou que houve um curto-circuito em uma das luminárias do teto do Plenário. Fragmentos incandescentes caíram sobre as poltronas, provocando o fogo em quatro delas.
O local foi isolado e, nesta tarde, a Polícia Civil do Distrito Federal fará uma nova perícia, seguindo procedimento de praxe.