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Imprensa norte-coreana dá destaque a cúpula histórica entre Coreias

Os veículos de imprensa da Coreia do Norte dedicaram, neste sábado (28)Mundo, espaço para uma grande cobertura da cúpula entre as duas Coreias

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 13:10
Os veículos de imprensa da Coreia do Norte dedicaram, neste sábado (28), espaço para uma grande cobertura da cúpula Crédito: Pixabay
Os veículos de imprensa da Coreia do Norte dedicaram, neste sábado (28), espaço para uma grande cobertura da cúpula entre as duas Coreias realizada ontem e a classificaram como "histórica". Os jornais também destacaram o compromisso do regime com a desnuclearização.
O principal jornal do país, Rodong Sinmun, publica, na capa e nas páginas internas, fotografias de diversos momentos da cúpula. Pelas imagens é possível ver o instante em que Kim Jong-un pisou no lado Sul, as conversas a sós entre os dois líderes e o momento em que juntos plantaram uma árvore.
O jornal publica também na íntegra o texto da chamada "declaração de Panmunjom", assinada ontem por Kim Jong-un e pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.
A agência estatal KCNA também publica a declaração assinada pelos dois líderes e classifica a cúpula de "histórico encontro que abre uma nova era de reconciliação e de paz e prosperidade", incluindo um relato detalhado de tudo que aconteceu na véspera.
"Durante as conversas, foram trocadas opiniões francas e honestas sobre as relações Norte-Sul, como a paz e a desnuclearização da península da Coreia, e outros assuntos de interesse comum", diz o texto.
A menção ao compromisso pela desnuclearização é inédita na Coreia do Norte - país onde a propaganda oficial sempre vendeu o programa atômico como um motivo de orgulho para seus cidadãos, bem como peça fundamental para garantir a sobrevivência do regime.
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, selaram na sexta-feira durante a cúpula, um acordo para conseguir "a completa desnuclearização" da península e abrir uma nova era que encerre o estado de guerra entre os dois países.

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