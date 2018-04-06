Imprensa internacional repercute decisão do juiz Sergio Moro

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Minutos após o juiz Sergio Moro determinar, nesta quinta-feira, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregue à Polícia Federal até as 17h desta sexta-feira, jornais estrageiros já estampam em seus sites a decisão do magistrado. As publicações repercutem a decisão de Moro, que recebeu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) documento que da aval à prisão. A PF preparou uma cela especial para receber o ex-presidente. Ontem, o Supremo Tribunal Federal negou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do petista.

No destaque, o El País noticiou a decisão de Moro para a prisão do ex-presidente antes mesmo de esgotar os prazos legais à defesa. O jornal destacou ainda a ação imediata do juiz logo após a sessão do Supremo Tribunal, que negou o pedido de HC.

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"Esperava-se que a entrada na prisão fosse adiada por alguns dias, mas Moro não esperou mais", destacou o jornal.

Segundo a Bloomberg, "a prisão de um dos líderes mais emblemáticos da história brasileira" está abalando a maior nação da América Latina.

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"Depois de deixar o cargo em 2010 com altos índices de aprovação, o ex-sindicalista tornou-se uma figura profundamente polarizadora, amado pela esquerda por suas políticas sociais e insultado pelo direito à corrupção que floresceu sob os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores", escreveu.

Logo após a decisão de Moro ser divulgada, o jornal americano Washington Post publicou a informação em seu site.

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Lula também ganhou a manchete do jornal francês "Le Monde" com o destaque: "Juiz brasileiro emite mandado de prisão contra ex-presidente Lula ". O site acrescentou ainda que "ícone da esquerda brasileira" tem até sexta-feira para se apresentar à polícia.

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