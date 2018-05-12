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Estabelecimentos

Impedir a entrada de pais em fraldários vai gerar multa

Os moços só não têm acesso garantido caso o fraldário em questão esteja localizado dentro de um banheiro feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 02:22

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 02:22

Crédito: Divulgação/Shopping Iguatemi
Agora é lei: o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) sancionou nesta sexta-feira (11) a Lei 7.950/18, que garante a permanência de pais em fraldários.
Os moços só não têm acesso garantido caso o fraldário em questão esteja localizado dentro de um banheiro feminino.
Os estabelecimentos que proibirem ou constrangerem os genitores acompanhados de seus pimpolhos vão ser multados em 150 UFIRs (um pouco menos de R$ 500) ou até 300 UFIRs, em caso de reincidência.
Segundo a lei, de autoria de Rosenverg Reis (MDB), as multas recolhidas irão para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor.
Em 2016, um pai foi "convidado a se retirar" de um fraldário em um shopping carioca, quando tentava acalmar um de seus bebês.

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