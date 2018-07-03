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Interiorização

Imigrantes venezuelanos são transferidos para o RJ, PB e PE

Processo conta com o apoio técnico da Agência da ONU para Refugiados, da Organização Internacional para as Migrações e do Fundo de População das Nações Unidas

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 17:28
Refugiados venezuelanos são abrigados em instalações provisórias em Boa Vista, Roraima. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Três cidades brasileiras recebem nesta terça-feira (3) imigrantes venezuelanos em uma nova etapa do processo de interiorização. Está previsto o embarque de 164 solicitantes de refúgio e migrantes em Boa Vista, Roraima, que serão transferidos para as cidades de Igarassu, em Pernambuco; Conde, na Paraíba, e Rio de Janeiro.
De acordo com o governo federal e com a Organização das Nações Unidas (ONU), a interiorização é o processo de promover a mudança de venezuelanos para outros estados do país. Até o dia 15 de maio, segundo a ONU Brasil, 527 venezuelanos foram distribuídos entre São Paulo, Manaus e Cuiabá. O processo conta com o apoio técnico da Agência da ONU para Refugiados, da Organização Internacional para as Migrações e do Fundo de População das Nações Unidas.
A cidade de Conde receberá 45 pessoas; 69 seguem para Igarassu e 50 para o Rio de Janeiro. É a primeira vez que essas cidades recebem imigrantes venezuelanos que aceitaram participar da transferência.
No Rio de Janeiro e em Igarassu, a ONG Aldeias Infantis administra o abrigo que vai receber os solicitantes de refúgio. Lá, serão acolhidas famílias com crianças e adolescentes, além de mulheres que estejam sozinhas no Brasil ou grávidas.
Já em Conde, o abrigo é de responsabilidade do Serviço Pastoral do Migrante e vai receber prioritariamente homens e mulheres entre 18 e 30 anos, além de famílias.

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