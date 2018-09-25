Imagens de caravana são de romaria e não de carreata pró-Bolsonaro

Tarja Passando a Limpo Eleições Crédito: Marcelo Franco

É falsa a informação, compartilhada nas redes sociais, de que um vídeo viral é de uma caravana de motos realizada por apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro é falso. As imagens foram gravadas durante a 32ª Moto Romaria 2018, no dia 16 de setembro, um evento que reuniu milhares de motocicletas em uma caravana que faz o percurso de 120 km de Fortaleza até Canindé, no Ceará.

A checagem foi realizada pelo projeto Comprova e envolveu jornalistas de AFP, NSC, Jornal do Commercio, Nexo, UOL, Correio do Povo, Poder360, O Povo, Estadão, Gazeta do Povo e Gazeta Online.





Imagens de caravana de motos são de romaria e não de carreata em apoio a Bolsonaro Crédito: Reprodução

Segundo os organizadores, "é um evento único do motociclismo no Ceará, quem foi nunca se arrependeu. Muitos vão pela fé e religiosidade, mas o evento é aberto a todos".

Outra filmagem da Moto Romaria 2018 mostra o mesmo padrão do comboio liderado por viaturas da Polícia Rodoviária Federal: um Renault, um Chevrolet e cinco motocicletas em formação.

Para chegar a essa conclusão, a equipe do Comprova examinou comentários do vídeo e obteve a dica de que teria sido gravado na Moto Romaria do Ceará. A partir disso, uma extensa busca por vídeos da Romaria nos recentes anos foi realizada. Uma comparação dessas gravações com as imagens do vídeo verificado foi realizada para comprovar seu contexto e localização originais.

Ainda que alguns motoqueiros tenham levado bandeiras de candidatos que concorrem nas eleições de outubro, o evento não tem nenhuma motivação política. Trata-se de uma peregrinação de cunho religioso em homenagem a São Francisco.

A solicitação de contato feita pelo Comprova aos organizadores do evento não foi respondida até a publicação desta história.

Recentemente, diversas imagens fora de seu contexto original alegando exibir manifestações a favor de Bolsonaro vêm sendo compartilhadas nas redes sociais. O Comprova já desmentiu algumas delas.