Imagens de caravana são de romaria e não de carreata pró-Bolsonaro

É falsa a informação, compartilhada nas redes sociais, de que um vídeo viral é de uma caravana de motos realizada por apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro é falso. As imagens foram gravadas durante a 32ª Moto Romaria 2018, no dia 16 de setembro, um evento que reuniu milhares de motocicletas em uma caravana que faz o percurso de 120 km de Fortaleza até Canindé, no Ceará.
A checagem foi realizada pelo projeto Comprova e envolveu jornalistas de AFP, NSC, Jornal do Commercio, Nexo, UOL, Correio do Povo, Poder360, O Povo, Estadão, Gazeta do Povo e Gazeta Online.
Segundo os organizadores, "é um evento único do motociclismo no Ceará, quem foi nunca se arrependeu. Muitos vão pela fé e religiosidade, mas o evento é aberto a todos".
A gravação foi realizada na BR 020, na entrada de Canindé, na altura do bairro de Boa Vista, quando a caravana chegava em seu destino final. Na gravação, pode-se observar uma bandeira do candidato Robério Monteiro (PDT), que também aparece em um vídeo sobre o evento publicado por Edison Maia, organizador da Moto Romaria, em sua página no Facebook.
Outra filmagem da Moto Romaria 2018 mostra o mesmo padrão do comboio liderado por viaturas da Polícia Rodoviária Federal: um Renault, um Chevrolet e cinco motocicletas em formação.
Para chegar a essa conclusão, a equipe do Comprova examinou comentários do vídeo e obteve a dica de que teria sido gravado na Moto Romaria do Ceará. A partir disso, uma extensa busca por vídeos da Romaria nos recentes anos foi realizada. Uma comparação dessas gravações com as imagens do vídeo verificado foi realizada para comprovar seu contexto e localização originais.
Ainda que alguns motoqueiros tenham levado bandeiras de candidatos que concorrem nas eleições de outubro, o evento não tem nenhuma motivação política. Trata-se de uma peregrinação de cunho religioso em homenagem a São Francisco.
A solicitação de contato feita pelo Comprova aos organizadores do evento não foi respondida até a publicação desta história.
Recentemente, diversas imagens fora de seu contexto original alegando exibir manifestações a favor de Bolsonaro vêm sendo compartilhadas nas redes sociais. O Comprova já desmentiu algumas delas.
Segundo estatísticas do Facebook, o vídeo já foi compartilhado 161,8 mil vezes e assistido por quase 4 milhões de usuários desde que foi publicado no dia 22 de setembro de 2018. O vídeo foi disseminado por 142 páginas diferentes, grande parte delas apoia abertamente o presidenciável.