Fotos e vídeo que viralizaram nas redes sociais, sobretudo pelo WhatsApp, mostram a inscrição "Bolsonaro 2018" em lavouras. As imagens são verdadeiras. Foram feitas em duas fazendas localizadas no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Maracaju e Sidrolândia, no fim do ano passado e neste ano, em plantações de soja e de milho.

projeto Comprova. Trabalharam nesta checagem jornalistas do Gazeta Online, de O Povo, do Estadão e da Folha de S. Paulo. Além disso, SBT, AFP, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio e revista piauí concordaram com a verificação. As imagens foram verificadas pelo. Trabalharam nesta checagem jornalistas do Gazeta Online, de O Povo, do Estadão e da Folha de S. Paulo. Além disso, SBT, AFP, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio e revista piauí concordaram com a verificação.

Imagens com nome de Bolsonaro em lavouras são verdadeiras Crédito: Comprova

um vídeo que mostra um avião decolando e, ao lado, a inscrição com o seu nome. Fotos deste mesmo cenário voltaram a circular no WhatsApp nas últimas semanas, principalmente depois que Bolsonaro voltou a publicar uma imagem da inscrição nas suas redes. Em 18 de janeiro deste ano, o próprio candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) publicou no seu Facebooke, ao lado, a inscrição com o seu nome. Fotos deste mesmo cenário voltaram a circular no WhatsApp nas últimas semanas, principalmente depois que Bolsonaro voltou a publicar uma imagem da inscrição nas suas redes.

As terras são da família Basso. Ari Basso, um dos proprietários, é ex-prefeito de Sidrolândia. A inscrição foi feita por meio de um sistema que define quais áreas recebem e quais não recebem as sementes lançadas ao solo pelas máquinas plantadeiras. As letras surgem graças ao contraste entre as áreas plantadas e as não plantadas.

John Deere, uma tradicional fabricante de máquinas agrícolas. Segundo o site da empresa, trata-se de um "software de gestão de informações geográficas com diversas ferramentas de administração de mapas e informações coletadas em campo". Gabriel Basso, um dos proprietários das fazendas, explicou que as inscrições nas duas plantações foram feitas por máquinas com o sistema operacional Apex, da, uma tradicional fabricante de máquinas agrícolas. Segundo o site da empresa, trata-se de um "software de gestão de informações geográficas com diversas ferramentas de administração de mapas e informações coletadas em campo".

"Esses desenhos são feitos na Trackmaker sobre uma foto de satélite, depois importados para um programa compatível com o sistema operacional das máquinas e então transferidos para o monitor do trator via pen drive. A própria máquina entende que na área interna das letras não é para plantar, então não cai semente", explicou Gabriel.

Ele também garante ser o autor das imagens que estão circulando com a inscrição, inclusive do vídeo compartilhado por Bolsonaro. "Todas as fotos e vídeos foram feitos por mim com meu drone, inclusive o vídeo do avião decolando ao lado da escrita. Exceto apenas algumas tiradas de dentro de aviões", disse.

inscrição na plantação de milho em fotos feitas entre junho e julho de 2018 (-21.240501, -55.559463). Segundo ele, a inscrição só é visível a no mínimo 20 metros de altura. Além do relato do fazendeiro, o Comprova conseguiu o histórico de imagens de satélite em serviços como Planet.com e Google Earth. Na fazenda Estância Gaúcha, em Sidrolândia, é possível ver aem fotos feitas entre junho e julho de 2018 (-21.240501, -55.559463).

havia sido feita antes. Ela aparece em imagens de janeiro e fevereiro deste ano. Outra inscrição. Ela aparece em imagens de janeiro e fevereiro deste ano.

visível na lavoura de soja entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018 (-20.998326, -55.259964). Na propriedade Engenho 2, em Maracaju, o nome do presidenciável éentre novembro de 2017 e fevereiro de 2018 (-20.998326, -55.259964).