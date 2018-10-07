Idosos e deficientes ficam mais de uma hora e meia em fila para votar

Fila em seção eleitoral do Colégio São José, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves/ TV Gazeta

Ficar na fila para votar não é fácil. Tudo fica pior quando se coloca o peso da idade ou de algum deficiência. Essa foi a situação vivida por diversos idosos e eleitores com deficiência que votaram numa seção do Colégio São José, no Centro de Vila Velha.

Após o cadastramento biométrico, o TRE-ES criou uma seção específica para este público para facilitar e acelerar o processo de votação. Porém, o que se viu neste domingo (7) foi uma enorme fila de idosos se formar no local. Quem vota no colégio se assustou com a situação que as pessoas com prioridade passaram.

Escola São José em vila velha fechou o portão, mas ainda tem pessoas votando Crédito: Siumara Gonçalves

Segundo a reportagem apurou, a fila de espera aconteceu durante todo o período de votação. Pessoas com mais de 80 anos esperando há mais de uma hora para garantir o seu direito. Inclusive, tiveram eleitores que voltaram três vezes durante o dia para tentar votar, mas se deparou com a fila.

Aposentada, Eliana Amaral, de 84 anos, esperou uma hora e meia para conseguir votar. Ela que não precisa votar, fez questão de exercer sua cidadania. "Como mulher e cidadã desse país, tenho direito ao voto. Pode ser que eu não esteja aqui nos próximos anos, mas o meu voto vai representar o futuro de toda a minha família", disse ela após conseguir exercer seu direito.

A também aposentada Santinha Dorigueti, 75, reclama que é a primeira vez que enfrenta uma fila tão grande. "Sempre votei aqui e essa é a primeira vez que tem uma vila tão grande. Eles distribuíram senhas. Peguei a de número 14 e só saí agora, às 17h10, sendo que cheguei às 15h. A vila dos idosos está enorme e ai da tem muita gente para votar".

A aposentada Santinha Dorigueti, de 75 anos, demorou mais de duas horas para votar no colégio São José, em Vila Velha Crédito: Siumara Gonçalves