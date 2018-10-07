Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Idosos e deficientes ficam mais de uma hora e meia em fila para votar
Eleições 2018

Idosos e deficientes ficam mais de uma hora e meia em fila para votar

Quem passou pelo Colégio São José, em Vila Velha, se assustou com a situação que as pessoas com prioridade de votar estavam passando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 19:55

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 19:55

Fila em seção eleitoral do Colégio São José, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves/ TV Gazeta
Ficar na fila para votar não é fácil. Tudo fica pior quando se coloca o peso da idade ou de algum deficiência. Essa foi a situação vivida por diversos idosos e eleitores com deficiência que votaram numa seção do Colégio São José, no Centro de Vila Velha.
Após o cadastramento biométrico, o TRE-ES criou uma seção específica para este público para facilitar e acelerar o processo de votação. Porém, o que se viu neste domingo (7) foi uma enorme fila de idosos se formar no local. Quem vota no colégio se assustou com a situação que as pessoas com prioridade passaram.
Escola São José em vila velha fechou o portão, mas ainda tem pessoas votando Crédito: Siumara Gonçalves
Segundo a reportagem apurou, a fila de espera aconteceu durante todo o período de votação. Pessoas com mais de 80 anos esperando há mais de uma hora para garantir o seu direito. Inclusive, tiveram eleitores que voltaram três vezes durante o dia para tentar votar, mas se deparou com a fila.
Aposentada, Eliana Amaral, de 84 anos, esperou uma hora e meia para conseguir votar. Ela que não precisa votar, fez questão de exercer sua cidadania. "Como mulher e cidadã desse país, tenho direito ao voto. Pode ser que eu não esteja aqui nos próximos anos, mas o meu voto vai representar o futuro de toda a minha família", disse ela após conseguir exercer seu direito.
A também aposentada Santinha Dorigueti, 75, reclama que é a primeira vez que enfrenta uma fila tão grande. "Sempre votei aqui e essa é a primeira vez que tem uma vila tão grande. Eles distribuíram senhas. Peguei a de número 14 e só saí agora, às 17h10, sendo que cheguei às 15h. A vila dos idosos está enorme e ai da tem muita gente para votar".
A aposentada Santinha Dorigueti, de 75 anos, demorou mais de duas horas para votar no colégio São José, em Vila Velha Crédito: Siumara Gonçalves
Procurado, o juiz eleitoral da 32ª zona eleitoral, de Vila Velha, Daniel Peçanha Moreira, disse que não há muito o que fazer com a situação, uma vez que as pessoas não podem ser transferidas de local de votação em cima da hora. Ele justifica essa fila devido ao número de pessoas e a biometria. "Não há o que fazer nesse pleito porque a urna já tem a quantidade e o nome de todos que votarão nesta seção. A solução é disponibilizar mais cadeiras para garantir acessibilidade a todos", disse ao repórter da TV Gazeta, Diony Silva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados