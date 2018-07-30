Identificada mãe que deu à luz ao morrer em acidente em São Paulo

Adriele e Ingrid (à direita). Adriele confirmou nas redes sociais a morte da irmã: 'Ela faleceu em um acidente de caminhão e a bebê dela está bem' Crédito: Reprodução/Facebook

Familiares identificaram o corpo da gestante que deu à luz uma menina ao sofrer um grave acidente na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, no interior de São Paulo, na última quinta-feira , 26. A jovem mãe morava no bairro Barro Preto, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e faria 21 anos nesta segunda-feira, 30.

O corpo, que estava no Instituto Médico Legal (IML) de Registro, já foi levado para a cidade paranaense. De acordo com Adriana Ribeiro, irmã da vítima, o sepultamento será Cemitério Padre Pedro Fuss, em São José dos Pinhais.

Segundo Adriana, a irmã saiu de casa com destino a São Paulo e não entrou em contato. A família viu notícias do acidente com o caminhão e desconfiou que se tratava de Ingrid. Na noite deste domingo, 29, Adriana confirmou em sua página no Facebook a morte da irmã. A todos que estão me mandando msg (sic), querendo informações sobre minha irmã: sim, ela faleceu em um acidente de caminhão e a bebê dela está bem! Ainda não sabemos se será possível fazer o velório devido ao tempo (foi na quinta-feira), postou.

Ingrid, que estava em fase final de gestação, viajava de carona quando o caminhão ficou desgovernado e capotou na região da Serra do Azeite da Régis, em Cajati. A mulher foi lançada para fora da cabine e teve o corpo esmagado pela carga de madeira processada. A barriga e o útero se romperam, mas o bebê permaneceu vivo entre as vísceras da mãe. De acordo com o médico Elton Fernando Barbosa, que socorreu a criança, o bebê sobreviveu de forma milagrosa, ao se manter aconchegado pelas entranhas da mãe, ligada a ela pelo cordão umbilical.

Bebê foi socorrido nas margens da rodovia Crédito: Divulgação

A criança foi levada ao Hospital Regional de Pariquera-Açu e, segundo os médicos, está bem de saúde. Sem saber que a família já havia dado ao bebê o nome de Jenifer, a equipe do hospital envolvida em cuidados com a menina a 'batizou' de Giovana. O hospital informou que aguarda a chegada da documentação para liberar a criança à família, assim que o bebê receber alta. O motorista do caminhão, Jhonatan Ferreira, também ficou ferido no acidente, mas já teve alta. Ele vai responder a inquérito por homicídio culposo  sem intenção de matar.

Um bebê do sexo feminino nasceu em meio a um acidente automobilístico em que a barriga de sua mãe gestante foi atingida pela carga de um caminhão, na tarde desta quinta-feira, 26, na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, interior de São Paulo. A criança foi resgatada em meio às vísceras da mãe, atingida pela carga de pranchas de madeira processada do caminhão.

O médico que atendeu o bebê na rodovia e os profissionais de saúde que receberam a criança no hospital falam sobre a baixa possibilidade de a criança ter escapado de também ser uma vítima do acidente. Na tarde desta sexta-feira, 27, a bebê permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional de Pariquera-Açu, mas em bom estado de saúde. Sua mãe ainda não tinha sido identificada.

A mulher, em gestação adiantada, viajava de carona com o motorista do caminhão, no sentido Curitiba-São Paulo, quando o veículo capotou. A gestante foi projetada para fora da cabine e acabou esmagada pela carga. O médico que atende a concessionária da rodovia, Elton Fernando Barbosa, ainda se emociona quando conta o que viu quando chegou ao local. Era um acidente grave e havia relato de uma pessoa morta. Ao chegar, vi que o motorista estava ferido, mas era atendido pela equipe básica. Segui em busca da vítima fatal que estava sob a madeira, quando ouvi um choro de bebê. Foi uma apreensão total, pois não havia relato de outra vítima.

Ele conta que, ao remover parte da madeira, encontrou o corpo da mulher bastante ferido, mas o bebê chorava em meio ao sangue. Rapidamente, ele liberou o corpo, cortou o cordão umbilical e providenciou a condução da criança, de ambulância, ao hospital. Ela estava perfeita, saudável, sem um arranhão. Podemos classificar que, naquelas circunstâncias, foi realmente um milagre ela ter sobrevivido.

O motorista Jonathan Ferreira também foi levado ao hospital de Pariquera-Açu. Ele disse aos socorristas que não conhece a mulher e apenas havia dado carona a ela. Nesta sexta, o corpo da mãe do bebê permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Registro à espera de identificação e de que algum familiar fosse localizado. Se nenhum parente se apresentar, o Conselho Tutelar de Pariquera-Açu vai encaminhar o caso à Justiça, que decidirá o destino da criança.