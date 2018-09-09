Ibope: Temer é desaprovado por 88%

O presidente da República Michel Temer (MDB) é desaprovado por 88% dos eleitores do Espírito Santo entrevistados pelo Ibope. O resultado é pior do que o apontado na pesquisa de agosto, quando 84% avaliaram dessa forma a maneira como o emedebista está governando o Brasil.

Aqueles que aprovam o jeito de Michel Temer governar oscilaram de 9% para 7%.

O Ibope também pesquisou como os capixabas avaliam a administração de Michel Temer até o momento. Para 4%, ela é ótima ou boa. Esse é o mesmo percentual registrado na sondagem anterior.





Por outro lado, aumentou o volume de capixabas que consideram a administração ruim ou péssima. Eles eram 75% em agosto. Nesta pesquisa, de setembro, são 80%.

As avaliações regulares caíram de 19% para 13%, de uma pesquisa para a outra.