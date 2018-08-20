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Pesquisa

Ibope: Saúde e segurança são as áreas com maiores problemas no ES

Educação, corrupção e outros temas também foram citados pelos entrevistados

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 21:55
Corredor do Hospital São Lucas com pacientes em macas, na ocasião em funcionamento no Hospital da Polícia Militar Crédito: Ricardo Medeiros- GZ
Pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta revelou que a saúde é apontada como a área na qual as pessoas têm enfrentado os maiores problemas no Espírito Santo. O tema foi citado por 76% dos 812 entrevistados. Em segundo lugar aparece a segurança pública, apontada por 52%.
Na apuração sobre a percepção dos moradores sobre os problemas existentes no Estado, os entrevistados puderam indicar até três áreas que consideram mais problemáticas, por ordem de importância. O tema saúde foi o mais citado por eleitores entre 35 e 44 anos (84%), embora tenha sido lembrado com frequência por todas as idades: desde os jovens de 16 a 24 anos e de 25 a 34 anos (74%), passando por adultos de 45 a 54 anos (76%) e com 55 anos ou mais (71%).
Do mesmo modo, o tema se mostra como um motivo de preocupação independentemente dos níveis de escolaridade. Foi citado por 74% dos entrevistados que cursaram até a quarta série do ensino fundamental, por 78% dos que cursaram da quinta à oitava série e dos que concluíram o ensino médio e por 72% dos que chegaram ao ensino superior.
SEGURANÇA
Já a segurança pública é motivo de maior preocupação entre adultos de 45 a 54 anos (63%) e pelos participantes com curso superior (63%). Mas também é um tema citado de forma recorrente por diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade. Como exemplo, o tema foi citado por mais da metade (51%) dos entrevistados que possuem de 35 a 44 anos e por 53% dos que estudaram até o ensino médio.
EDUCAÇÃO
A educação, em terceiro lugar, foi apontada por 45% dos 812 entrevistados como a área mais problemática do Espírito Santo. Os maiores percentuais de preocupação são encontrados entre jovens entre os 16 e os 34 anos (48%), seguidos de adultos de 35 a 44 anos (47%). Entre os mais velhos, de 55 anos para cima, a preocupação cai para 39%. A diferença também é observada entre os níveis de escolaridade: enquanto o tema é motivo de preocupação para 57% dos indivíduos com ensino superior, ela é apontada por 29% daqueles que cursaram até a quarta série do ensino fundamental.
DROGAS
As drogas foram citadas por 30% do total de entrevistados, tendo sido lembrada com frequência semelhante por todas as idades: 31% dos jovens entre 16 e 34 anos; 29% nas faixas etárias entre os 35 e os 54 anos e 31% entre adultos com 55 anos ou mais. Quanto ao grau de escolaridade, o assunto é mais citado entre os menos escolarizados: 34% dos indivíduos que cursaram até a quarta série do ensino fundamental, 30% dos que cursaram até a oitava série, 33% dos que chegaram ao ensino médio e 23% dos que possuem curso superior.
CORRUPÇÃO
A corrupção foi mencionada por 24% dos entrevistados, ficando em quinto lugar no ranking. O tema é mais lembrado por jovens dos 16 aos 24 anos (31%) e por aqueles que cursaram da quinta à oitava série do ensino fundamental ou concluíram o ensino médio (26%). Já a Geração de Empregos ficou na sexta posição, sendo citada por 21% das pessoas.
O levantamento foi realizado pelo Ibope entre os dias 15 e 17 de agosto deste ano. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo nº ES-09067/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo nº BR-06548/2018.
 

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