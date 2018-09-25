Ibope mostra que campanhas de Ciro e Alckmin estão moribundas

Os candidatos à Presidência Geraldo Alckmin e Ciro Gomes Crédito: Montagem/ Fotos de Arquivo

O pedetista Ciro Gomes e o tucano Geraldo Alckmin dependem de fatos sobrenaturais para chegarem ao almejado segundo turno das eleições presidenciais. É o que sugere a pesquisa do Ibope, divulgada na segunda-feira (24). Ela mostra Ciro e Geraldo com 11% e 8% das intenções de voto, respectivamente. Os números mostram que ficaram estacionados na comparação com a pesquisa anterior.

Há duas semanas, Ciro estava à frente do petista Fernando Haddad. Mas a benção do ex-presidente Lula fez Haddad disparar e deixar Ciro  um adversário nos votos da esquerda  comendo poeira. Os ataques de Ciro contra Haddad não surtem os efeitos desejados. As frases de efeito de Ciro para tisnar Jair Bolsonaro (PSL) e conquistar eleitores do centro e direita, insatisfeitos com Alckmin, são improdutivas.

A situação de Alckmin revela-se ainda mais frágil que a de Ciro. O tucano montou um arco de alianças que lhe permitiu um bom tempo de televisão e palanques em vários lugares. Mas a cada pesquisa decepcionante, mais aliados o abandonam. Os candidatos a deputado federal não pedem voto para Alckmin. Pedem para governador, mas para presidente, não, diz um parlamentar mineiro desanimado com a campanha do tucano. O pouco entusiasmo de caciques do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e denúncias contra correligionários são golpes duros contra alguém fatigado.

A manutenção de Bolsonaro com 28% das intenções de voto é notícia alvissareira para ele, pois assegura sua participação no segundo turno. Alguns assessores, no entanto, acreditavam que ele ultrapassaria os 30% na pesquisa e isso o aproximaria da vitória já no primeiro turno. Para isso acontecer, no entanto, Alckmin precisaria ter caído para cerca de 5%. A campanha de Bolsonaro continuará brigando com o tucano com o objetivo de lhe arrancar os votos que considera necessários para um triunfo antecipado. Também sonha em captar votos de outros candidatos da direita, como Álvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo (Novo). O empenho em vencer no primeiro turno é compreensível porque as simulações de segundo turno são preocupantes para Bolsonaro. Perderia para Haddad, Ciro e Alckmin. Entre os principais candidatos, só empataria com Marina, que está fora da corrida.