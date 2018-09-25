Ibope mostra que campanhas de Ciro e Alckmin estão moribundas

O pedetista Ciro Gomes e o tucano Geraldo Alckmin dependem de fatos sobrenaturais para chegarem ao almejado segundo turno das eleições presidenciais. É o que sugere a pesquisa do Ibope, divulgada na segunda-feira (24). Ela mostra Ciro e Geraldo com 11% e 8% das intenções de voto, respectivamente. Os números mostram que ficaram estacionados na comparação com a pesquisa anterior.
Há duas semanas, Ciro estava à frente do petista Fernando Haddad. Mas a benção do ex-presidente Lula fez Haddad disparar e deixar Ciro um adversário nos votos da esquerda comendo poeira. Os ataques de Ciro contra Haddad não surtem os efeitos desejados. As frases de efeito de Ciro para tisnar Jair Bolsonaro (PSL) e conquistar eleitores do centro e direita, insatisfeitos com Alckmin, são improdutivas.
A situação de Alckmin revela-se ainda mais frágil que a de Ciro. O tucano montou um arco de alianças que lhe permitiu um bom tempo de televisão e palanques em vários lugares. Mas a cada pesquisa decepcionante, mais aliados o abandonam. Os candidatos a deputado federal não pedem voto para Alckmin. Pedem para governador, mas para presidente, não, diz um parlamentar mineiro desanimado com a campanha do tucano. O pouco entusiasmo de caciques do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e denúncias contra correligionários são golpes duros contra alguém fatigado.
A manutenção de Bolsonaro com 28% das intenções de voto é notícia alvissareira para ele, pois assegura sua participação no segundo turno. Alguns assessores, no entanto, acreditavam que ele ultrapassaria os 30% na pesquisa e isso o aproximaria da vitória já no primeiro turno. Para isso acontecer, no entanto, Alckmin precisaria ter caído para cerca de 5%. A campanha de Bolsonaro continuará brigando com o tucano com o objetivo de lhe arrancar os votos que considera necessários para um triunfo antecipado. Também sonha em captar votos de outros candidatos da direita, como Álvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo (Novo). O empenho em vencer no primeiro turno é compreensível porque as simulações de segundo turno são preocupantes para Bolsonaro. Perderia para Haddad, Ciro e Alckmin. Entre os principais candidatos, só empataria com Marina, que está fora da corrida.
Haddad é quem mais se fortaleceu na disputa. Pulou de 19%, na semana passada, para 22%. Isso mostra que está cada vez mais conhecido entre os eleitores de Lula e ainda há margem para subir. O crescimento nos levantamentos também mostra que, a exemplo de Bolsonaro, pode atrair votos que iriam para outros candidatos, como Marina da Silva (Rede), que caiu de 6% para 5% e embolou com o pelotão de baixo. O próprio Ciro pode se tornar uma presa. Haddad foi proibido de reagir a ataques disparados pelo pedetista porque espera contar com seu apoio no segundo turno das eleições. Outra vantagem de Haddad é a menor rejeição ante Bolsonaro. Haddad tem 30%. A rejeição a Bolsonaro subiu de 42% para 46%.