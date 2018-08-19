Ibope: Hartung é aprovado por 54% dos capixabas

Segundo o Ibope, maneira de Hartung governar é aprovada por 54% dos entrevistados Crédito: Bernardo Coutinho

A maneira como o governador Paulo Hartung (MDB) vem administrado o Espírito Santo é aprovada por 54% dos capixabas. Outros 34% desaprovam o jeito do emedebista governar. Os números são de pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (18), junto com levantamentos eleitorais.

Os que não sabem ou não responderam somam 11%.

O Ibope também perguntou aos eleitores entrevistados como eles classificam, de maneira geral, a administração de Hartung - que não é candidato à reeleição. "Regular" é a resposta dada por 40% dos entrevistados. Para 35%, a administração é ótima ou boa. E 22% avaliam como ruim ou péssima.

Outros 4% não sabem ou não responderam.

REGISTROS

As pesquisas de avaliação do governo, do governador e eleitoral foram realizados pelo Ibope entre os dias 15 e 17 de agosto de 2018. Foram entrevistados 812 eleitores. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso significa que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%.

A pesquisa foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA. Está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o protocolo nº ES-09067/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo nº BR-06548/2018.