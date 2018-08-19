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Avaliação de governo

Ibope: Hartung é aprovado por 54% dos capixabas

Pesquisa indica que os que desaprovam a maneira de o emedebista governar somam 34%. Os entrevistados também avaliaram a atual gestão

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 21:59
Segundo o Ibope, maneira de Hartung governar é aprovada por 54% dos entrevistados Crédito: Bernardo Coutinho
A maneira como o governador Paulo Hartung (MDB) vem administrado o Espírito Santo é aprovada por 54% dos capixabas. Outros 34% desaprovam o jeito do emedebista governar. Os números são de pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (18), junto com levantamentos eleitorais.
Os que não sabem ou não responderam somam 11%.
O Ibope também perguntou aos eleitores entrevistados como eles classificam, de maneira geral, a administração de Hartung - que não é candidato à reeleição. "Regular" é a resposta dada por 40% dos entrevistados. Para 35%, a administração é ótima ou boa. E 22% avaliam como ruim ou péssima.
Outros 4% não sabem ou não responderam.
REGISTROS
As pesquisas de avaliação do governo, do governador e eleitoral foram realizados pelo Ibope entre os dias 15 e 17 de agosto de 2018. Foram entrevistados 812 eleitores. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso significa que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%.
- Ibope: Casagrande lidera com 54% e pode vencer no primeiro turno
- Magno e Ferraço lideram isolados a disputa ao Senado
A pesquisa foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA. Está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o protocolo nº ES-09067/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo nº BR-06548/2018.
Pesquisa Ibope, Hartung é aprovado por 54 por cento dos capixabas

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