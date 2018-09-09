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Ibope: Hartung é aprovado por 49% dos capixabas

Aqueles que o desaprovam passaram de 34% para 39%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 01:54

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 01:54

Além de sondar as preferências eleitorais dos capixabas, o Ibope também mediu como os entrevistados avaliam o governo do Estado e a maneira como o governador Paulo Hartung (MDB) vem administrando o Espírito Santo.
De uma pesquisa para outra, caiu o volume de pessoas que aprovam o jeito de Hartung governar. Eram 54%. Agora, são 49%. Aqueles que desaprovam passaram de 34% para 39%.
Os que não sabem ou não responderam passaram de 11% para 12%.
Entre os eleitores de Casagrande, 51% aprovam Hartung. Já entre os de Rose são 58%.
 
O Ibope também perguntou aos entrevistados como, de uma maneira geral, eles classificam a administração do governador. A resposta poderia variar entre ruim, péssima, regular, boa e ótima.
Para 32%, a administração é ótima ou boa. Em agosto, 35% dos entrevistados responderam dessa forma. A alteração aconteceu dentro da margem de erro.
Na opinião de 24% é ruim ou péssima. Esse grupo de insatisfeitos somou 22% dos entrevistados na pesquisa de agosto. As avaliações regulares passaram de 40% para 39%. (Vinícius Valfré)
 

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