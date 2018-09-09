Ibope: Hartung é aprovado por 49% dos capixabas

Além de sondar as preferências eleitorais dos capixabas , o Ibope também mediu como os entrevistados avaliam o governo do Estado e a maneira como o governador Paulo Hartung (MDB) vem administrando o Espírito Santo.

De uma pesquisa para outra, caiu o volume de pessoas que aprovam o jeito de Hartung governar. Eram 54%. Agora, são 49%. Aqueles que desaprovam passaram de 34% para 39%.

Os que não sabem ou não responderam passaram de 11% para 12%.

Entre os eleitores de Casagrande, 51% aprovam Hartung. Já entre os de Rose são 58%.





O Ibope também perguntou aos entrevistados como, de uma maneira geral, eles classificam a administração do governador. A resposta poderia variar entre ruim, péssima, regular, boa e ótima.

Para 32%, a administração é ótima ou boa. Em agosto, 35% dos entrevistados responderam dessa forma. A alteração aconteceu dentro da margem de erro.

Na opinião de 24% é ruim ou péssima. Esse grupo de insatisfeitos somou 22% dos entrevistados na pesquisa de agosto. As avaliações regulares passaram de 40% para 39%. (Vinícius Valfré)