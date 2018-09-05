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Intenções de voto

Ibope e Datafolha adiam divulgação de pesquisas

Institutos haviam registrado levantamentos antes de candidatura de Lula ser indeferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 12:57

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 12:57

Convenção Nacional do PT Crédito: Fotos Públicas/Stuckert
O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indeferiu o registro de candidatura à Presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou o Datafolha e o Ibope a modificarem as datas de divulgação de novas pesquisas de intenção de votos. O julgamento foi concluído na madrugada de sábado, quando Datafolha e Ibope já haviam registrado no TSE a realização de novos levantamentos. No momento do registro, porém, Lula ainda era candidato, e portanto seu nome constava na relação de candidatos em pelo menos um cenário.
O Ibope registrou sua pesquisa com dois cenários: um com Lula como candidato do PT e outro com o vice, Fernando Haddad. Com o indeferimento da candidatura de Lula, o instituto pesquisou só o cenário com Haddad e pediu ao TSE autorização para divulgar o resultado.
Se o TSE não der o aval, nova pesquisa será feita, só com o nome de Haddad, para ser divulgada na segunda-feira. O Ibope enviou uma nota à TV Globo, uma das contratantes da pesquisa:
O Ibope registrou no TSE, dia 29 de agosto, cinco dias antes da data de divulgação, como prevê a lei, pesquisa sobre a intenção de votos nos candidatos à Presidência. Naquela ocasião, o PT havia solicitado o registro de Luiz Inácio Lula da Silva como seu candidato e aguardava definição a respeito do TSE.
Por esta razão, o Ibope registrou no TSE pesquisa com dois cenários. O primeiro, com o nome de todos os candidatos com registros solicitados ao tribunal, incluindo Lula. O segundo, com o nome de Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na chapa do PT.
Ocorre que na madrugada de sábado, dia 1º de setembro, o plenário do TSE, sem aviso prévio de que julgaria o feito, indeferiu o registro da candidatura de Lula e proibiu que o ex-presidente participasse, como candidato, de atos de campanha ou da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A corte definiu também que o nome de Lula fosse retirado da urna eletrônica.
Diante disso, na manhã de sábado, antes da realização da pesquisa, e para estar de acordo com o julgamento e as determinações do TSE, o Ibope não pesquisou o cenário com Lula, diferentemente do que constava do registro da pesquisa, aplicando apenas o cenário alternativo.
A intenção do instituto é obter o aval do TSE para divulgação do resultado dessa pesquisa, com a mencionada adequação. Até o momento, porém, o TSE não se manifestou sobre a questão, razão pela qual, em respeito à lei, o Ibope não liberou a pesquisa para divulgação. Tão logo o TSE se pronuncie, o Ibope informará o público e, consoante com a decisão da corte, liberará ou não os resultados.
Já o Datafolha registrou seu levantamento no dia 31 de agosto, e os pesquisadores iriam a campo entre ontem e amanhã. O instituto pediu o cancelamento e registrou uma nova pesquisa, esta sem o nome de Lula, a ser divulgada na próxima segunda-feira.

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