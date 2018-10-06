Ibope: Contarato e Magno empatados na disputa pelo Senado

Magno Malta e Fabiano Contarato Crédito: Arte

Na véspera da eleição deste domingo, o delegado Fabiano Contarato (Rede) e o senador Magno Malta (PR) lideram a corrida pelo Senado, de acordo com pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta. O candidato da Rede aparece com 25%. O republicano tem 24%. Os dois estão, portanto, tecnicamente empatados. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Em seguida está o também senador Ricardo Ferraço (PSDB), com 20%. O consultor em segurança Marcos Do Val (PPS) tem 18%. Considerando o extremo da margem de erro, a disputa pelas duas vagas na Casa está embolada. Magno e Ferraço ficam bem próximos, assim como Do Val do tucano e até do republicano, ressalte-se, considerando o limite da margem.

Esses são os percentuais calculados a partir dos votos estimulados (quando os nomes dos candidatos são informados aos entrevistados) válidos, em que são excluídas as menções aos votos brancos, nulos e indecisos. O recorte por votos válidos é aplicado na divulgação desta pesquisa, diferentemente das anteriores, porque é o que mais se aproxima do que é contabilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ser apurado neste domingo. Antes, a publicação não recorria aos votos válidos por ser mais alto, naquelas ocasiões, o número de indecisos.

Os demais nomes na disputa pelo Senado surgem na seguinte ordem: Célia Tavares (PT) tem 5%; Subtenente Assis (PSL), 3%; Mauro Ribeiro (PCB), Rogério Bernardo (PMB), Helder Carnielli (PTB), Ulisses Pincelli (Novo) e Liu Katrine (PSOL) têm, cada um, 1%.

EVOLUÇÃO

Para mostrar o desempenho dos candidatos no decorrer da campanha, ou seja, comparar o resultado de pesquisas anteriores, também realizadas pelo Ibope, é preciso voltar à metodologia a elas aplicada, fazer o recorte pelas intenções de voto estimuladas incluindo brancos, nulos e indecisos. Assim, observa-se, por exemplo, que em agosto Contarato tinha 10% das intenções de voto, passou para 16% em setembro e agora chega a 40%. Magno começou com 54%, caiu para 48% em setembro e tem 37%. Ferraço tinha 42% em agosto; 40% em setembro e aparece com 32% agora. Do Val tinha 8% em agosto, oscilou para 9% em setembro e chega a 28% no momento.

METODOLOGIA