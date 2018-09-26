Ibope/CNI: Bolsonaro tem 27%, Haddad, 21%; Ciro, 12%; Alckmin, 8%

Crédito: Agência Brasil / PR Press - AE / Reprodução

Pesquisa Ibope contratada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada nesta quarta-feira (26) mostra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, na liderança com 27% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Fernando Haddad (PT), com 21%; seguido por Ciro Gomes (PDT), com 12%; e Geraldo Alckmin, com 8%. Marina Silva (Rede) tem 6%.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas nos dias 22, 23 e 24 de setembro, em 126 municípios. Na última segunda-feira, o mesmo instituto divulgou uma outra pesquisa, contratada pela TV Globo, em que 2.506 pessoas foram ouvidas entre os dias 22 e 23 de setembro. Houve pouca variação: Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, assim como Haddad, enquanto Ciro oscilou um para cima, e Alckmin continuou no mesmo patamar.

Assim como na pesquisa divulgada na segunda-feira, numa simulação de segundo turno Bolsonaro perde para os principais candidatos, menos para Marina.

Num eventual cenário contra Haddad, Bolsonaro fica com 38% contra 42% do petista. Nesta pesquisa, Marina oscilou de 5% para 6% das intenções de voto, João Amoêdo (Novo) manteve 3%, Alvaro Dias (Podemos) manteve 2%, assim como Henrique Meirelles, e não sabem ou não responderam 7% dos entrevistados. Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Cabo Daciolo (Patriota) João Goulart Filho (PPL) não pontuaram.

REJEIÇÃO

O Ibope também mediu a taxa de rejeição dos candidatos. Quando perguntados em quem não votaria de jeito nenhum, 44% dos entrevistados apontaram Bolsonaro. Haddad tem 27% de rejeição, o mesmo patamar de Marina Silva. A rejeição dos outros candidatos foi: Alckmin, 19%; Ciro Gomes, 16%; Cabo Daciolo, 11%; Meirelles, 11%; Eymael, 10%; Alvaro Dias, 9%; Guilherme Boulos, 9%; Vera Lúcia, 9%; João Amoêdo, 8% e João Goulart Filho, 7%.

SEGUNDO TURNO

O Ibope ainda fez quatro simulações de segundo turno, todas com a presença de Bolsonaro. O candidato do PSL só venceria Marina numericamente. Na disputa entre Haddad e Bolsonaro, o petista tem 42% das intenções de voto, contra 38% do candidato do PSL.

Na disputa entre Bolsonaro e Marina Silva, o candidato do PSL tem 40%, contra 38% da ex-ministra. No duelo de segundo turno contra Ciro Gomes, o pedetista venceria Bolsonaro por 44% a 35%.

Já no duelo contra Alckmin, o tucano venceria o deputado por 40% a 36%.

PESQUISA EM 126 CIDADES

O Ibope, a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ouviu 2 mil eleitores em 126 municípios entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos, e a confiabilidade é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04669/2018.

TRÊS EM 10 ELEITORES ADMITEM VOTO ÚTIL

Três em cada 10 eleitores admitem mudar seus votos para evitar que um outro candidato à Presidência ganhe nas eleições. É o que mostra pesquisa Ibope contratada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada na tarde de ontem.

O resultado tem como base um questionamento feito pelo instituto a 2 mil eleitores em 126 municípios brasileiros. O Ibope perguntou: Qual a probabilidade de você deixar de votar no candidato de sua preferência, para evitar que outro que você não gosta, vença?.

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