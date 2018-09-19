  • Ibope: chances de 2º turno entre Bolsonaro e Haddad aumentaram
Ibope: chances de 2º turno entre Bolsonaro e Haddad aumentaram

Na pesquisa divulgada pelo instituto, Haddad cresceu 11 pontos em relação ao levantamento apresentado no último dia 11, indo de 8% para 19% das intenções de voto
Redação de A Gazeta

19 set 2018 às 00:32

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 00:32

O crescimento de Fernando Haddad (PT) na semana que foi oficializado como candidato do PT à Presidência aumentou as chances de um segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e o petista, afirma a diretora executiva do Ibope Inteligência, Marcia Cavallari.
Na pesquisa divulgada pelo instituto, Haddad cresceu 11 pontos em relação ao levantamento apresentado no último dia 11, indo de 8% para 19% das intenções de voto e se isolando em segundo lugar. Bolsonaro continua liderando o cenário, com 28% - ele tinha 26% há uma semana.
"Com esse crescimento de Haddad, a probabilidade de haver segundo turno entre ele e Bolsonaro aumentou significativamente, embora não se possa descartar totalmente outros cenários", disse Marcia Cavallari ao Estadão/Broadcast Político.
No cenário em que os dois se enfrentam na segunda etapa da eleição, há um empate: 40% a 40%.
O Ibope ouviu 2.506 eleitores de 16 a 18 de setembro em 177 municípios. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09678/2018.

