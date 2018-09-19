Ibope: Cenários mostram empate em três simulações no 2º turno

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As simulações de segundo turno da pesquisa Ibope/Estado/TV Globo mostram empate técnico em três dos quatro cenários testados pelo Ibope nas eleições 2018. Os dois primeiros colocados nas intenções de voto no primeiro turno  Jair Bolsonaro, do PSL, e o petista Fernando Haddad  teriam 40% cada em um confronto direto, caso este ocorresse nesta terça-feira (18).

O empate desaparece quando se analisa a segmentação do eleitorado de acordo com o sexo dos entrevistados. Entre os homens, Bolsonaro teria 14 pontos de vantagem (50% a 36%). Já no eleitorado feminino, a vantagem de 14 pontos seria do petista: 44% a 30%.

Haddad ainda venceria entre os que estudaram até a quarta série (44% a 29%) e entre os que foram da quinta à oitava série (47% a 33%). No segmento mais escolarizado, Bolsonaro ficaria à frente, principalmente entre os que têm curso superior (51% a 31%). Na faixa do ensino médio, há empate (41% a 41%).

A clivagem social se revela também na segmentação do eleitorado por renda: entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, o placar pró-Bolsonaro é de 57% a 29%. Na faixa que recebe até um salário mínimo, a situação se inverte: Haddad vence por 54% a 24%.

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