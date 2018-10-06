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  • Ibope: Casagrande na frente com 63% dos votos válidos para o governo
Palácio Anchieta

Ibope: Casagrande na frente com 63% dos votos válidos para o governo

Pesquisa realizada pelo instituto mostrou que o ex-governador pode vencer a disputa ainda no 1º turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 19:55

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 19:55

Candidatos ao governo do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira / Ricardo Medeiros
O levantamento realizado pelo Ibope, a pedido da Rede Gazeta e divulgado neste sábado (6), mostra que o ex-governador Renato Casagrande (PSB), candidato ao governo do Estado, lidera a corrida eleitoral, com 63% dos votos válidos. Isso significa que se as eleições fossem hoje, o socialista poderia vencer em 1º turno. A pesquisa ouviu eleitores entre 4 e 5 de outubro, com 812 entrevistas em 31 municípios.
O segundo colocado é o deputado federal Carlos Manato (PSL), com 14%, que ultrapassou a senadora Rose de Freitas (Podemos). Ela manteve na segunda colocação durante quase toda a campanha, e agora registra 11%. Jackeline Rocha (PT) alcançou 6%, Aridelmo Teixeira (PTB), 4% e André Moreira (PSOL), 2%.
A margem de erro dos levantamentos é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O critério usado é o de votos válidos. Para calculá-lo, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.
Na pesquisa estimulada realizada pelo Ibope, quando são apresentados os candidatos ao entrevistado, Casagrande atinge 58% das intenções de voto. Manato registra 13%; Rose, 10%; e Jackeline, 6%. Aridelmo pontuou com 3% e André Moreira 2%. Os brancos e nulos são 5%, e aqueles que não sabem ou não responderam somam 4%.
Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 29% dos entrevistados mencionaram Jackeline Rocha (PT). Na sequência, 26% citaram Rose de Freitas e 25%, Manato. André Moreira tem 19% de rejeição, Aridelmo tem 15% e Casagrande, 9%. Outros 18% não sabem ou não responderam e 5% disseram que poderiam votar em todos.
A pesquisa Ibope está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo número ES 04200/2018.
 

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