Ibope: Casagrande lidera com 54% e pode vencer no primeiro turno

Casagrande lidera com 54%, seguido por Rose de Freitas, com 13%. Nesse cenário, o candidato do PSB poderia vencer no 1º turno Crédito: Fernado Madeira/Tadeu Sposito

Pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta, divulgada neste sábado (18), mostra o ex-governador Renato Casagrande (PSB) com 54% das intenções de voto na disputa ao governo do Estado. A senadora Rose de Freitas (Podemos) aparece em segundo lugar com 13%.

O deputado federal Carlos Manato (PSL) tem 4% das intenções de voto. Os outros três candidatos ao Palácio Anchieta, André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB) e Jackeline Rocha (PT), têm 1% das citações, cada.

Como as intenções de voto de Casagrande são superiores as de todos os demais candidatos, somadas, o resultado da pesquisa Ibope indica que, se as eleições fossem hoje, o candidato do PSB seria eleito em primeiro turno.

Brancos e nulos somam 17%. Outros 9% não sabem em quem votar ou não responderam.

Os números são os do levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são mostrados aos entrevistados.

Esta pesquisa do Ibope é a primeira para o governo do Espírito Santo após o início oficial da campanha eleitoral, na última quinta-feira (16).

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação dos nomes dos concorrentes, Casagrande também aparece em vantagem, com 19% das menções dos entrevistados. Os demais candidatos não passam de 1% na preferência espontânea.

Manato e Rose de Freitas têm 1%, cada. André Moreira e Jackeline não foram citados. Aridelmo Teixiera aparece com 0% porque, de acordo com o Ibope, ele chegou a ser mencionado pelos entrevistados, mas não o suficiente para pontuar.

Os que não sabem ou preferem não opinar são 52%. Brancos ou nulos, 17%, e 10% mencionaram outros nomes, que não os dos candidatos inscritos para a disputa.

REJEIÇÃO

O Ibope também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. A mais rejeitada é Rose de Freitas, com 31% das menções. Manato e André Moreira têm rejeição de 22% e 19%, respectivamente.

A candidata do PT, Jackeline, e o do PTB, Aridelmo Teixeira, são rejeitados por 17%, cada. A rejeição a Renato Casagrande é de 14%.

Apenas 5% disseram que poderiam votar em todos. Outros 27% disseram não saber ou não opinaram. Os entrevistados puderam citar mais de um nome.

REGISTROS

O levantamento foi realizado pelo Ibope entre os dias 15 e 17 de agosto de 2018. Foram entrevistados 812 eleitores. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso significa que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%. A pesquisa foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o protocolo nº ES-09067/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo nº BR-06548/2018.