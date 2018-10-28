Ibope: Bolsonaro tem 54% dos votos válidos e Haddad, 46%

Bolsonaro e Haddad disputam o 2º turno das eleições 2018 Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro (PSL) Fernando Haddad (PT). Na véspera da eleição presidencial,tem 54% das intenções de voto, contra 46% deEm quatro dias, a vantagem do líder na corrida pelo Palácio do Planalto caiu seis pontos porcentuais  era de 14 e agora é de 8 pontos. Os dados são de pesquisa Ibope/Estado/TV Globo.

As taxas se referem aos votos válidos  quando são excluídos do cálculo os votos em branco e nulos, além dos indecisos. Considerados os votos totais, Bolsonaro tem 47% (queda de 3 pontos em quatro dias) e Haddad, 41% (crescimento de quatro pontos). Há ainda 10% dispostos a votar em branco ou nulo, e 2% de indecisos.

Há tendência de queda na preferência por Bolsonaro desde a primeira pesquisa Ibope/Estado/TV Globo do segundo turno, divulgada no dia 15 de outubro. Na ocasião, o deputado e militar reformado tinha 59% das intenções de voto, considerados os válidos. No dia 23, ele passou para 57%, e agora para 54%. Já Haddad tinha 41%, foi a 43% e chegou a 46%.

O Ibope mediu também o potencial de voto de cada candidato. No quesito não votaria de jeito nenhum, a taxa de Haddad subiu três pontos e agora está em 44%. Já a de Bolsonaro oscilou um ponto para baixo e foi a 39%

Os que declaram que com certeza votarão em Bolsonaro passaram de 37% a 39% em quatro dias, enquanto as taxas de Haddad foram de 31% para 33%.

Os que dizem que poderiam votar são 10% no caso do candidato do PSL e 12% no caso do petista. Na pesquisa anterior, as taxas eram de 11% e 12%, respectivamente.

Em São Paulo, Bolsonaro tem ampla vantagem: 62% a 38%

Além da pesquisa nacional, o Ibope divulgou levantamento feito apenas com eleitores paulistas, que mostra Bolsonaro com ampla vantagem: 62% a 38%. Em relação à pesquisa anterior, o candidato do PSL oscilou dois pontos para baixo, e o petista, dois para cima.