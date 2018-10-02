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Ibope: Bolsonaro sobe 4 pontos e vai a 31%; Haddad se mantém com 21%

Presidenciável do PSL atinge seu patamar mais alto desde o início do levantamento do instituto em parceria com o Estado e TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 00:06

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 00:06

Crédito: Agência Brasil / AE
A menos de uma semana das eleições 2018, o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) subiu quatro pontos porcentuais e chegou a 31% de intenção de votos, seu patamar mais alto desde o início da série de pesquisas Ibope/Estado/TV Globo. Em segundo lugar, o petista Fernando Haddad se manteve com os 21% registrados no levantamento anterior, divulgado no dia 26.
A seguir aparecem Ciro Gomes (PDT), que oscilou de 12% para 11%, e Geraldo Alckmin (PSDB), que manteve seus 8%. Marina Silva (Rede) passou de 6% para 4%, sua taxa mais baixa desde o início da campanha.
No universo dos votos totais, a vantagem de Bolsonaro sobre Haddad aumentou de 6 pontos porcentuais para 10 em cinco dias. Quando se considera apenas os votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e nulos, o candidato do PSL lidera por 38% a 25%.
Na simulação de segundo turno entre os candidatos do PSL e do PT, há um empate: ambos com 42%. Na pesquisa anterior, Haddad tinha 42% e Bolsonaro, 38%  um empate no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
> Presidente do Ibope: facada não trouxe nem tirou votos de Bolsonaro
No quesito rejeição, o candidato do PSL segue líder, com 44%. Mas a quantidade de eleitores que não admitem votar em Haddad de jeito nenhum deu um salto, passando de 27% para 38%.

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