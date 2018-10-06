Ibope: Bolsonaro lidera no Estado com 40% dos votos válidos

Com 40% dos votos válidos, Jair Bolsonaro (PSL) segue liderando a disputa pela Presidência da República no Espírito Santo na véspera da eleição. Este é o resultado da pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6), que mostra Fernando Haddad (PT) em segundo lugar, com 27% dos votos válidos.

Para o cálculo dos votos válidos foram desconsideradas as respostas de eleitores que votam em branco ou nulo, e indecisos, a fim de que o resultado fique mais próximo da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Representando o PDT, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 10% dos votos válidos. Já o tucano Geraldo Alckmin (PSDB) aparece na quarta posição, com 8%, seguido de Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede), ambos com 4%; de Cabo Daciolo (Patriota) e João Amoêdo (Novo), que têm 3% cada, e de Guilherme Boulos (PSOL) e Alvaro Dias (Podemos), que têm 1%. João Goulart Filho (PPL) e Vera Lucia (PSTU) não pontuaram. Já José Maria Eymael (DC) não foi citado.

PESQUISA ESTIMULADA

No resultado estimulado - no qual os votos brancos e nulos não são desconsiderados -, Jair Bolsonaro se mantém à frente dos adversários no Espírito Santo, com 35% das intenções de voto, contra 24% de Fernando Haddad (PT). O deputado federal cresceu 11 pontos percentuais na comparação com o mês de setembro, quando tinha 24% das intenções. Já o petista, que tinha 5% dos votos em setembro, apresentou um crescimento de 19 pontos percentuais.

Ciro Gomes ocupa a terceira posição, com 8%. O percentual representa uma queda para o pedetista no Espírito Santo, que em setembro registrava 13% das intenções de voto. Com 7% das intenções, Alckmin aparece em quarto lugar.

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