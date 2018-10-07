Ibope: Bolsonaro cresce quatro pontos e tem 41% dos votos válidos

Segundo pesquisa divulgada neste sábado (6) pelo Ibope, desde a última pesquisa, no dia 3, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro, cresceu quatro pontos, enquanto Fernando Haddad, em segundo lugar, oscilou um ponto para baixo.
O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%, ou seja, essa é a probabilidade de os números retratarem a realidade considerando a margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores na sexta-feira (5) e no sábado (6).
VOTOS VÁLIDOS
Jair Bolsonaro (PSL): 41%
Fernando Haddad (PT): 25%
Ciro Gomes (PDT): 13%
Geraldo Alckmin (PSDB): 8%
Marina Silva (REDE): 3%
João Amoêdo (NOVO): 3%
Alvaro Dias (PODE): 2%
Cabo Daciolo (PATRI): 2%
Henrique Meirelles (MDB): 2%
Guilherme Boulos (PSOL): 1%
Eymael (DC): 0%
Vera (PSTU): 0%
João Goulart Filho (PPL): 0%
Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.
VOTOS TOTAIS
Nos votos totais, os resultados foram os seguintes:
Jair Bolsonaro (PSL): 36%
Fernando Haddad (PT): 22%
Ciro Gomes (PDT): 11%
Geraldo Alckmin (PSDB): 7%
Marina Silva (REDE): 3%
Cabo Daciolo (PATRI): 2%
Henrique Meirelles - MDB 2%
João Amoêdo - NOVO 2%
Alvaro Dias - PODE 1%
Guilherme Boulos - PSOL 1%
Eymael - DC 0%
Vera - PSTU 0%
João Goulart Filho - PPL 0%
Branco/ Nulo 7%
Não sabe/ Não respondeu 5%
Acima, nos votos totais, são considerados os votos brancos e nulos e o percentual dos eleitores que se declaram indecisos.