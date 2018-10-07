Ibope: Bolsonaro cresce quatro pontos e tem 41% dos votos válidos

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE

Segundo pesquisa divulgada neste sábado (6) pelo Ibope, desde a última pesquisa, no dia 3, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro, cresceu quatro pontos, enquanto Fernando Haddad, em segundo lugar, oscilou um ponto para baixo.

O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%, ou seja, essa é a probabilidade de os números retratarem a realidade considerando a margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores na sexta-feira (5) e no sábado (6).

VOTOS VÁLIDOS

Jair Bolsonaro (PSL): 41%

Fernando Haddad (PT): 25%

Ciro Gomes (PDT): 13%

Geraldo Alckmin (PSDB): 8%

Marina Silva (REDE): 3%

João Amoêdo (NOVO): 3%

Alvaro Dias (PODE): 2%

Cabo Daciolo (PATRI): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

Eymael (DC): 0%

Vera (PSTU): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

VOTOS TOTAIS





Nos votos totais, os resultados foram os seguintes:

Jair Bolsonaro (PSL): 36%

Fernando Haddad (PT): 22%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Geraldo Alckmin (PSDB): 7%

Marina Silva (REDE): 3%

Cabo Daciolo (PATRI): 2%

Henrique Meirelles - MDB 2%

João Amoêdo - NOVO 2%

Alvaro Dias - PODE 1%

Guilherme Boulos - PSOL 1%

Eymael - DC 0%

Vera - PSTU 0%

João Goulart Filho - PPL 0%

Branco/ Nulo 7%

Não sabe/ Não respondeu 5%