Ibope: 85% acham que fake news influenciam eleição

Urna eletrônica Crédito: abio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

As notícias falsas podem influenciar o resultado das eleições, afirmaram 85% dos eleitores fluminenses entrevistados pelo Ibope entre os dias 7 e 9 de setembro. A pesquisa de intenção de voto para governo e Senado no Estado, divulgada na segunda-feira pelo instituto, incluiu, a pedido do GLOBO, três perguntas sobre o comportamento das pessoas diante da disseminação das fake news e sua relação com as eleições. Apenas 10% afirmaram acreditar que conteúdos falsos não têm capacidade para influir no voto, enquanto 5% não responderam.

O Ibope perguntou ainda com que frequência os eleitores se deparam com notícias falsas. Os que responderam que recebem esse tipo de conteúdo sempre (33%) ou quase sempre (22%) foi majoritário, somando 55%, enquanto uma minoria respondeu que nunca (16%) ou raramente (10%) se sentem expostos às fake news.

Embora os números mostrem que esse é um assunto que desperta muita atenção do eleitorado no Rio, ainda é minoritária a parcela da população que sempre procura verificar a veracidade das informações a que tem acesso. Essa foi a resposta dada por 40% dos entrevistados. A maior parte declarou que às vezes (25%), raramente (12%) ou nunca (21%) tenta checar se o conteúdo recebido é verdadeiro.

'BARULHO GRANDE'

Para especialistas que estudam a influência das fake news nas eleições, os números mostram uma preocupação bastante grande das pessoas com o tema, embora elas evitem admitir que compartilhem notícias falsas.

 Ainda temos poucos estudos, principalmente no Brasil, sobre a efetiva influência das fake news em eleições, mas é um assunto a que as pessoas estão dando muita importância. Há um barulho grande sobre isso. É interessante notar que a enorme maioria acredita que as notícias falsas influenciam, mas um grande número diz estar imune a isso por checar todo conteúdo que recebe. É o que chamamos de fenômeno da terceira pessoa. O influenciado é sempre o outro  avalia Marcelo Alves, doutorando em Comunicação pela UFF e diretor da startup Vértice Inteligência.  Mas com o volume de informação que circula, é impossível para qualquer um checar tudo que recebe.

Na análise do perfil dos entrevistados nas respostas sobre o tema, a pesquisa mostra uma relação entre escolaridade e a percepção sobre a disseminação e a influência das fake news. A crença na influência das notícias falsas sobre o voto atingiu índices mais altos entre os eleitores de escolaridade de nível superior (94%) e Ensino Médio (88%). Entre os que estudaram apenas até a 4ª série do Ensino Fundamental é mais baixo (67%).

Na faixa mais escolarizada dos entrevistados, somam 64% os que se dizem expostos sempre (39%) ou quase sempre (25%) a esse tipo de conteúdo. Entre os menos escolarizados, esta soma fica em 42%.

Para Fernando Neisser, autor do livro Crime e Mentira na Política, é preciso lembrar que há uma diferença entre informações que as pessoas acham que são falsas e as que efetivamente não correspondem à realidade.

 A pesquisa mostra que quem tem mais escolaridade aparenta ter mais capacidade de identificar conteúdo falso. Ou que elas acreditam ser falso. Ao serem abordadas por uma pesquisas, as pessoas tendem a querer passar uma boa imagem de si mesmo. Então é possível que o número real de pessoas que se preocupam efetivamente em checar a veracidade do que lê seja menor. Mal comparando, num exemplo mais extremo, é como nas perguntas sobre corrupção. As pessoas acham que está totalmente alastrada no país, mas ninguém vai admitir que comete esse tipo de prática  afirma.

O Ibope também fez o cruzamento por região do Estado e pelo candidato de preferência. A incidência das pessoas que acreditam que as fake news influenciam o resultado da eleição é maior na capital (87%) do que no interior (82%).

Entre os eleitores dos candidatos mais bem colocados na disputa pelo Palácio Guanabara, 57% dos que declaram intenção de voto em Eduardo Paes (DEM) afirmaram que sempre ou quase sempre se deparam com notícias falsas, índice igual entre os eleitores de Romário (Podemos). Este número cai para 44% entre os fluminense que afirmam votar em Anthony Garotinho (PRP).

Em dois outros recortes permitidos pela pesquisa, por idade e gênero, os resultados não mostraram diferenças significativas a ponto de mostrar qualquer tendência. A variação entre o número de homens e mulheres que admitem receber fake news ou que acreditam na sua influência na eleição ficou dentro da margem de erro  ou próxima a ela. O mesmo ocorreu na comparação entre as diferentes faixas etárias.

 Num ambiente de debate acirrado e de crescente envolvimento das pessoas com as discussões política, as fake news prosperam mais. Estudos recentes nos EUA mostram que quanto maior o envolvimento ideológico das pessoas mais ela está propensa a consumir notícias falsas, mesmo não as reconhecendo  completa Marcelo Alves.