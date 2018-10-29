Ibaneis Rocha, do MDB, é eleito governador do Distrito Federal

Com 81% das urnas apuradas, o advogado Ibaneis Rocha (MDB) foi eleito governador do Distrito Federal neste segundo turno. Ele tem até o momento 70;45% dos votos, enquanto o atual governador Rodrigo Rollemberg (PSB) têm 29,55% dos votos.

Advogado Ibaneis Rocha (MDB) é eleito governador do Distrito Federal Crédito: Reprodução/Facebook

Novato na política, Ibaneis virou uma das maiores surpresas na disputa eleitoral. O advogado de 47 anos e ex-presidente regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) saltou de 2% das intenções de votos, no início da campanha em agosto, para liderar a preferência do eleitorado com folga no segundo turno.

O aparente anseio da sociedade por uma renovação na política, como foi registrado nas urnas no início de outubro, pode ter motivado a ascensão meteórica de Ibaneis.

"Um governo impopular, o sentimento de rejeição, além de alguém com poder econômico podem explicar esta subida", afirma o cientista político Leonardo Barreto.