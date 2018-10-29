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Advogado

Ibaneis Rocha, do MDB, é eleito governador do Distrito Federal

Novato na política, advogado virou uma das maiores surpresas na disputa eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:02

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:02

Com 81% das urnas apuradas, o advogado Ibaneis Rocha (MDB) foi eleito governador do Distrito Federal neste segundo turno. Ele tem até o momento 70;45% dos votos, enquanto o atual governador Rodrigo Rollemberg (PSB) têm 29,55% dos votos.
Advogado Ibaneis Rocha (MDB) é eleito governador do Distrito Federal Crédito: Reprodução/Facebook
Novato na política, Ibaneis virou uma das maiores surpresas na disputa eleitoral. O advogado de 47 anos e ex-presidente regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) saltou de 2% das intenções de votos, no início da campanha em agosto, para liderar a preferência do eleitorado com folga no segundo turno. 
O aparente anseio da sociedade por uma renovação na política, como foi registrado nas urnas no início de outubro, pode ter motivado a ascensão meteórica de Ibaneis.
"Um governo impopular, o sentimento de rejeição, além de alguém com poder econômico podem explicar esta subida", afirma o cientista político Leonardo Barreto. 
O próprio candidato concorda. "Sou muito técnico e pragmático, já vinha pesquisando há um ano e meio para ver o sentimento da população e era de renovação", disse Ibaneis.

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