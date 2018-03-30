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Atingiu rio

Ibama manda parar operação de mineroduto após segundo acidente em MG

De acordo com a Anglo American, o vazamento durou cerca de 5 minutos e já foi estancado. Não foi informado o volume despejado no segundo acidente

Publicado em 30 de Março de 2018 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 15:32
É o segundo vazamento da empresa Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, em menos de 20 dias Crédito: Reprodução/Facebook
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) determinou que a Anglo American interrompa imediatamente a operação do Mineroduto Minas Rio, após o empreendimento registrar o segundo acidente em menos de 20 dias. Segundo o Ibama, dois dias após o retorno da operação, paralisada em 12 de março pelo acidente que vazou 300 toneladas de polpa de minério de ferro no município de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, a empresa voltou a poluir o município com o produto.
De acordo com a Anglo American, o vazamento durou cerca de 5 minutos e já foi estancado. Não foi informado o volume despejado no segundo acidente.
O Ibama exigiu que a empresa entregue em 48 horas o laudo com a descrição dos danos provocados em decorrência do acidente e detalhamento das medidas de mitigação, controle e reparação que estão e serão efetivados pela empresa.

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