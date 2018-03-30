Ibama manda parar operação de mineroduto após segundo acidente em MG

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) determinou que a Anglo American interrompa imediatamente a operação do Mineroduto Minas Rio, após o empreendimento registrar o segundo acidente em menos de 20 dias. Segundo o Ibama, dois dias após o retorno da operação, paralisada em 12 de março pelo acidente que vazou 300 toneladas de polpa de minério de ferro no município de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, a empresa voltou a poluir o município com o produto.