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Em Santa Catarina

Humorista tem mão amputada após acidente com fogos de artifício

Os fogos explodiram na mão direita de Elvio da Nhaia, o "Pilha", na cidade de Xaxim, Santa Catarina, na noite de sexta-feira (7)

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 05:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jul 2023 às 05:38
O humorista Elvio da Nhaia, conhecido nas redes sociais como "Pilha", precisou amputar a mão direita após um acidente ocorrido enquanto manuseava fogos de artifício em Santa Catarina.
Os fogos explodiram na mão direita de Pilha na cidade de Xaxim, na noite de sexta-feira (7), explicou o humorista ao UOL.
O humorista Elvio da Nhaia, conhecido nas redes sociais como
O humorista Elvio da Nhaia, conhecido nas redes sociais como "Pilha", compartilhou uma foto no hospital Crédito: Reprodução/Instagram
O homem passou por uma cirurgia. Ele foi levado a um hospital, mas acabou transferido para outra unidade de saúde em Xanxerê, a 508 quilômetros de Florianópolis. A informação do acidente foi confirmada por Pilha e pela cantora Classy Reginatto, amiga do humorista, nas redes sociais.
Neste domingo, Pilha disse à reportagem que "está bem". No sábado (8), Classy afirmou nas redes sociais que o amigo ficou "arrasado" com o episódio. Não foi informado se o homem se feriu em outras partes do corpo.
O humorista deve ficar internado por seis dias. Ele está compartilhando diversas mensagens de apoio no Instagram.
Pilha é caminhoneiro e tem mais de 110 mil seguidores no Instagram. Ele começou a fazer sucesso nas redes sociais após compartilhar vídeos durante os dias de trabalho e é conhecido pelos jargões: "Tá contente agora?" e "Pode abandoná".

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