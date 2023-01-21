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Imbatível

Hugo Calderano é campeão no Catar e mantém invencibilidade em 2023

Neste sábado (21), o brasileiro superou o sul-coreano Jang Woojin, por 4 sets a 1, em duelo de cerca de 1h40min, e ficou com o título do WTT Contender de Doha, no Catar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2023 às 20:37

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 20:37

Hugo Calderano segue sem perder em 2023. Neste sábado, o brasileiro superou o sul-coreano Jang Woojin, por 4 sets a 1, em duelo de cerca de 1h40min, e ficou com o título do WTT Contender de Doha, no Catar. No ano, o brasileiro venceu as 10 partidas que realizou e conquistou dois títulos.
Na partida deste sábado, três das cinco parciais foram extremamente equilibradas. Com cada um dos atletas conseguindo fazer valer o momento dentro dos sets, Hugo Calderano foi melhor no momento de definição e saiu com a vitória e o título da competição no Catar.
Tênis de mesa
Hugo Calderano foi campeão do é campeão do WTT Contender de Doha Crédito: Divulgação/Time Brasil
A conquista confirma o ótimo momento do brasileiro no circuito mundial. Recentemente, Calderano já havia vencido o WTT de Durban, na África do Sul. O título é o quarto da carreira de Hugo em torneios de nível WTT e, com ele, o atleta do Brasil se tornou o maior vencedor de competições deste tipo.
Volta ao top 6 do mundoO bom início em 2023 também deu resultado quando falamos do ranking mundial de tênis de mesa. Na última atualização divulgada pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), HUgo Calderano voltou a figurar dentro do Top 6 do planeta na modalidade.
Com o sexto lugar no ranking mundial, Calderano igualou a melhor colocação da sua carreira e do Brasil na história.

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