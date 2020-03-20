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Covid-19

Hospital Santa Catarina, em São Paulo, registra morte por novo coronavírus

Segundo a instituição de saúde, a vítima era um idoso de 70 anos

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:13
Coronavírus - Hospital Crédito: Pixabay
A cidade de São Paulo registrou mais uma morte pelo novo coronavírus. O paciente estava internado no hospital Santa Catarina. A vítima, de 70 anos, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão. Ele morreu no fim da tarde da quinta-feira, 19, e o resultado positivo do exame para coronavírus saiu na manhã desta sexta-feira, 20.
A Secretaria de Estado da Saúde ainda não incluiu o óbito no balanço oficial. Com mais uma morte, o número de vítimas fatais no Estado iria a seis.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O idoso estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Catarina desde a última terça-feira. A instituição informou que notificou o caso como suspeito ao Ministério da Saúde e às vigilâncias epidemiológicas local, municipal e estadual.
Procurada para falar sobre esse óbito, a Secretaria Estadual da Saúde se limitou a dizer que, se houver confirmação, o fato será informado no boletim diário.
Até o começo da tarde desta sexta-feira, de acordo com o governo do Estado em coletiva, SP tinha cinco mortes por coronavírus. Há 24 pacientes em estado grave, internados em UTI, todos em hospitais privados. A relação de casos suspeitos da doença chegou a 7.669.

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