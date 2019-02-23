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Ajuda Humanitária

Hospital em Roraima atende 9 feridos em confrontos venezuelanos

A reputada ONG Provea informou ainda que uma das pessoas dadas como mortas nos confrontos está em recuperação

Publicado em 

23 fev 2019 às 18:53

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 18:53

Hospital Geral de Roraima Crédito: Reprodução Google
Nove feridos no confronto de sexta-feira (22) entre militares e civis venezuelanos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, afirmou neste sábado (23) o governo do estado.
A reputada ONG Provea informou ainda que uma das pessoas dadas como mortas nos confrontos está em recuperação. Trata-se do indígena Pemón Rolando García. A indígena Zoraida Rodríguez morreu no conflito vila de Kumarakapay, na Venezuela.
Sete foram atendidos na tarde de sexta-feira (22) e outros dois deram entrada no hospital à noite. Um deles está com traumatismo craniano moderado. Ele se chama Lino Benavides e está em observação, com quadro estável.
O outro paciente teve um trauma de face leve, foi avaliado e já liberado.
Dois pacientes estão em estado grave. Kliver Perez está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a uma lesão no tórax por arma de fogo e no abdômen, com múltiplas lesões no fígado e intestino.
Rolando Garcia Martinez está sedado e respira com ajuda de aparelhos. O quadro de saúde é considerado grave.

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