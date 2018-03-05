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Distrito Federal

Hospital é condenado por diagnosticar, por engano, gestante com HIV

O choque emocional causou diversas brigas entre a mulher e marido, em que um acusava o outro de infidelidade conjugal

Publicado em 05 de Março de 2018 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 17:08
Suspeita causou choque emocional e brigas na família Crédito: Divulgação
Uma família será indenizada após um erro do hospital em Ceilândia, no Distrito Federal. Ao dar entrada no hospital para dar à luz a filha, a mulher passou por exames e diagnosticada como portadora do vírus HIV. Por isso, mãe e recém-nascida receberam medicamentos. Além disso, a paciente teve as mamas enfaixadas e foi orientada a não amamentar a filha.
O choque emocional causou diversas brigas entre a mulher e marido, em que um acusava o outro de infidelidade conjugal. O marido chegou a pensar em suicídio, e a família foi vítima de preconceito por parte dos agentes de saúde. A equipe da unidade chegou a contar sobre o diagnóstico para outros pacientes e acompanhantes.
Depois de todos esses danos, outro exame concluiu que o primeiro resultado estava equivocado. A família entrou na Justiça contra o hospital, que foi condenado a pagar um total de R$ 40 mil para a família, sendo R$ 15 mil para a mãe, R$ 15 mil para o esposo e R$ 10 mil para a criança. A decisão é da 2ª Vara Cível de Ceilândia, mas ainda cabe recurso.

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