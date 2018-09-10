Hospital diz que Bolsonaro terá que fazer cirurgia 'de grande porte'

Filho de Jair Bolsonaro postou foto do pai na UTI do hospital Crédito: Reprodução / Facebook

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) terá que passar por uma nova cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar bolsa de colostomia, informou o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O candidato segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A colostomia foi feita em função de lesões graves do intestino grosso e delgado. Ainda de acordo com o comunicado, o estado do presidenciável "ainda é grave", mas sem sinais de infecção.

Bolsonaro permanece também com sonda gástrica aberta e em paralisia intestinal, que ocorre habitualmente depois de grandes cirurgias e traumas abdominais.

A rotina de Bolsonaro inclui sessões de fisioterapia respiratória e motora e ele se alimenta por via endovenosa.

Os relatórios médicos de Bolsonaro só são divulgados após aprovação da família. Desde sexta-feira, estão sempre sendo assinados equipe médica responsável pelo candidato: o cirurgião Antonio Luiz Macedo e o cardiologista Leandro Santini Echenique, além de Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do hospital.