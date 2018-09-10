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Boletim médico

Hospital diz que Bolsonaro terá que fazer cirurgia 'de grande porte'

Ainda não marcado, procedimento servirá para reverter colostomia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 13:38

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:38

Filho de Jair Bolsonaro postou foto do pai na UTI do hospital Crédito: Reprodução / Facebook
O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) terá que passar por uma nova cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar bolsa de colostomia, informou o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O candidato segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A colostomia foi feita em função de lesões graves do intestino grosso e delgado. Ainda de acordo com o comunicado, o estado do presidenciável "ainda é grave", mas sem sinais de infecção.
Bolsonaro permanece também com sonda gástrica aberta e em paralisia intestinal, que ocorre habitualmente depois de grandes cirurgias e traumas abdominais.
A rotina de Bolsonaro inclui sessões de fisioterapia respiratória e motora e ele se alimenta por via endovenosa.
Os relatórios médicos de Bolsonaro só são divulgados após aprovação da família. Desde sexta-feira, estão sempre sendo assinados equipe médica responsável pelo candidato: o cirurgião Antonio Luiz Macedo e o cardiologista Leandro Santini Echenique, além de Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do hospital.
Bolsonaro foi atingido por uma facada na última quinta-feira, quando participava de uma caminhada no Centro de Juiz de Fora. Na ocasião, foi submetido a uma cirurgia de emergência para estancar uma hemorragia em um hospital da cidade. No dia seguinte, o candidato foi transferido para o Einstein.

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