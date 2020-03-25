Hospital de SP arrecada R$ 1,2 mi para compra de máscaras e álcool em gel

Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por proteger contra o novo coronavírus. Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP lançou na segunda-feira (16) um financiamento coletivo para comprar máscaras N95 e cirúrgicas, álcool em gel, aventais e toucas. Foram arrecadados mais de R$ 1,2 milhões desde então. A meta é arrecadar R$ 10 milhões até o dia 2 de abril.

A campanha, chamada de VemPraGuerra, foi criada por que os insumos para o trabalho cotidiano do hospital começaram a esgotar nos fornecedores ou encarecer. O hospital estima o aumento de 400% na demanda por EPIs (equipamentos de proteção individual).

Segundo estimativas do hospital, por causa da pandemia de coronavírus, o uso de equipamentos de proteção deve saltar de 5.700 máscaras N95 para 40 mil, de 135 mil máscaras cirúrgicas para 670 mil, de 1.330 litros de álcool em gel para 6.700 litros, de 15.000 aventais e 105.000 toucas para 45 mil e 211 mil respectivamente.