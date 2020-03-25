Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Hospital de SP arrecada R$ 1,2 mi para compra de máscaras e álcool em gel
Financiamento coletivo

Hospital de SP arrecada R$ 1,2 mi para compra de máscaras e álcool em gel

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP lançou na segunda-feira (16) um financiamento coletivo para comprar máscaras N95 e cirúrgicas, álcool em gel, aventais e toucas. A meta é arrecadar R$ 10 milhões até o dia 2 de abril

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:44
Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por supostamente proteger contra o novo coronavírus.
Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por proteger contra o novo coronavírus. Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP lançou na segunda-feira (16) um financiamento coletivo para comprar máscaras N95 e cirúrgicas, álcool em gel, aventais e toucas. Foram arrecadados mais de R$ 1,2 milhões desde então. A meta é arrecadar R$ 10 milhões até o dia 2 de abril.
A campanha, chamada de VemPraGuerra, foi criada por que os insumos para o trabalho cotidiano do hospital começaram a esgotar nos fornecedores ou encarecer. O hospital estima o aumento de 400% na demanda por EPIs (equipamentos de proteção individual).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo estimativas do hospital, por causa da pandemia de coronavírus, o uso de equipamentos de proteção deve saltar de 5.700 máscaras N95 para 40 mil, de 135 mil máscaras cirúrgicas para 670 mil, de 1.330 litros de álcool em gel para 6.700 litros, de 15.000 aventais e 105.000 toucas para 45 mil e 211 mil respectivamente.
"As máscaras N95, que custavam R$ 1,35 a unidade, atualmente estão custando cerca de R$ 27,90. O preço das máscaras cirúrgicas aumentou em média R$ 0,10 por unidade, custando agora R$ 3,90. Além disso, o hospital solicita emergencialmente três máquinas de Raio-X portáteis, no valor unitário de cerca de R$ 770 mil", diz comunicado veiculado por meio da plataforma de financiamento coletivo Charidy.

Veja Também

Coronavírus: Embu das Artes anuncia construção de centro médico

Coronavírus: Governo de Pernambuco confirma primeira morte

'Acha que estou escondendo algo?', diz Bolsonaro sobre exame de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados