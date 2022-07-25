Hospital das Clínicas de SP fará exames em 4 mil profissionais para avaliar anticorpos contra a Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP vai repetir exames de sorologia para a Covid-19 em cerca de 4.000 profissionais do hospital para saber como estão seus anticorpos contra a doença seis meses após tomarem a terceira dose da vacina.

Quando os testes foram feitos logo depois da imunização com essa dose de reforço, quase 100% dos profissionais estavam com níveis altos de anticorpos neutralizantes mais exatamente, 97% tinham boa proteção contra o vírus depois da terceira vacina.

A ideia agora é saber se, passados seis meses, houve queda na proteção. E, se isso ocorreu, de quanto foi essa perda de capacidade de combate ao novo coronavírus.

O estudo pretende contribuir com a discussão sobre a necessidade de aplicação de doses de reforço na população, e o intervalo em que isso deveria ocorrer.