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  • Hospital das Clínicas de SP fará exames em 4 mil profissionais para avaliar anticorpos contra a Covid
Folha de São Paulo

Hospital das Clínicas de SP fará exames em 4 mil profissionais para avaliar anticorpos contra a Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP vai repetir exames de sorologia para a Covid-19 em cerca de 4.000 profissionais do hospital para saber como estão seus anticorpos contra a doença seis meses após tomarem a terceira dose da vacina.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2022 às 05:50

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 05:50

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP vai repetir exames de sorologia para a Covid-19 em cerca de 4.000 profissionais do hospital para saber como estão seus anticorpos contra a doença seis meses após tomarem a terceira dose da vacina.
Quando os testes foram feitos logo depois da imunização com essa dose de reforço, quase 100% dos profissionais estavam com níveis altos de anticorpos neutralizantes mais exatamente, 97% tinham boa proteção contra o vírus depois da terceira vacina.
A ideia agora é saber se, passados seis meses, houve queda na proteção. E, se isso ocorreu, de quanto foi essa perda de capacidade de combate ao novo coronavírus.
O estudo pretende contribuir com a discussão sobre a necessidade de aplicação de doses de reforço na população, e o intervalo em que isso deveria ocorrer.
A instituição acompanha o grupo desde o começo da pandemia, quando ainda não havia imunizantes disponíveis no planeta.

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