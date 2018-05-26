Hospitais no Rio já trabalham em regime de contingenciamento

Os hospitais cariocas já trabalham em regime de contingenciamento, o que significa que cirurgias eletivas estão sendo canceladas para que o atendimento de urgência não seja afetado, segundo o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Município do Rio de Janeiro (Sindhrio). Também a coleta de lixo hospitalar está comprometida, afirma Fernando Antonio Boigues, presidente da entidade.

"É preciso liberar caminhões que fornecem artigos de primeira necessidade. Se a greve persistir, poderemos comprometer a vida dos pacientes em tratamento, internados ou que precisem de cuidados médicos" alerta Boigues, destacando a preocupação em relação ao fornecimento de insumos, materiais, medicamentos e alimentos para a rede de hospitais na cidade.

A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), por sua vez, já institui um comitê de crise e um plano de contingência. Segundo Martha Oliveira, diretora da associação, alguns hospitais já começaram a suspender cirurgias eletivas para guardar insumos para emergências no Nordeste e no Sul do Brasil. Mas, se a greve se estender, a situação pode se agravar também no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Josier Vilar, sócio-diretor da Pronep e diretor do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro, disse que começou um plano de contingência para atender os pacientes em internação domiciliar na última terça-feira (22), com backup de cilindros de oxigênio e estoque aumentado de medicamentos nas residências para uma semana, afirmando que tudo vem transcorrendo sem sobressaltos.

"Já estamos colocando concentradores de oxigênio em todas as casas para evitar problemas maiores se a greve não acabar até terça-feira (29), e temos uma ambulância em espera com o tanque cheio de diesel para a eventualidade de termos de remover paciente para hospital. Se o caos perdurar para além de segunda-feira (28), teremos de rever a contingência feita."

HEMODIÁLISE REDUZIDA

Na Clínica Renalcor, no bairro do Rio Comprido, funcionários admitiram que o tempo de hemodiálise dos pacientes foi reduzido de quatro para duas horas, por falta de abastecimento. Segundo funcionários do plantão deste sábado (26), não haveria insumos suficientes para atender durante toda a segunda-feira (28).