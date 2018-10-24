Horário de verão só começa após o 2º turno e não vai afetar urnas

Não é verdadeira a mensagem que circula no WhatsApp e nas redes sociais que diz que as urnas eletrônicas estariam programadas para adotar o horário de verão no segundo turno das eleições e, assim, não computariam os votos feitos depois das 16h.

mudança do horário de verão só valerá a partir do dia 4 de novembro, ou seja, após o segundo turno das eleições, marcado para o dia 28 de outubro. Segundo o governo federal, a, ou seja, após o segundo turno das eleições, marcado para o dia 28 de outubro.

Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Participaram das etapas de checagem e de avaliação da verificação jornalistas de BandnewsFM, Poder360, GaúchaZH, Gazeta Online, Nexo Jornal, NSC Comunicação, Jornal do Commercio e SBT. As informações foram checadas pelo projeto, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Participaram das etapas de checagem e de avaliação da verificação jornalistas de BandnewsFM, Poder360, GaúchaZH,, Nexo Jornal, NSC Comunicação, Jornal do Commercio e SBT.

alteração fosse feita depois do pleito foi firmado com o Palácio do Planalto em dezembro de 2017. Em 4 de novembro, os relógios serão adiantados em uma hora no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Comprova consultou, além do site do governo, o Tribunal Superior Eleitoral. O acordo para que afoi firmado com o Palácio do Planalto em dezembro de 2017. Em 4 de novembro, os relógios serão adiantados em uma hora no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

De acordo com a Justiça Eleitoral, "as urnas não estão programadas para entrar no horário de verão antecipadamente, mas sim, para funcionar no horário oficial".

Neste domingo, 28 de outubro, a votação ocorrerá normalmente entre 8h e 17h, pelo horário local.

No Facebook, o boato circulou em vários perfis, mas com pouca viralização.

próprio TSE desmentiu a informação que circula nas redes sociais. O mesmo fez o Fato ou Fake, do G1. que circula nas redes sociais. O mesmo fez o, do G1.