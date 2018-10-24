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Comprova

Horário de verão só começa após o 2º turno e não vai afetar urnas

Segundo o TSE, as urnas eletrônicas não estão programadas para adotar o horário de verão antecipadamente, mas, sim, para funcionar no horário de Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 15:24

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 15:24

Não é verdadeira a mensagem que circula no WhatsApp e nas redes sociais que diz que as urnas eletrônicas estariam programadas para adotar o horário de verão no segundo turno das eleições e, assim, não computariam os votos feitos depois das 16h.
Segundo o governo federal, a mudança do horário de verão só valerá a partir do dia 4 de novembro, ou seja, após o segundo turno das eleições, marcado para o dia 28 de outubro.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Participaram das etapas de checagem e de avaliação da verificação jornalistas de BandnewsFM, Poder360, GaúchaZH, Gazeta Online, Nexo Jornal, NSC Comunicação, Jornal do Commercio e SBT.
O Comprova consultou, além do site do governo, o Tribunal Superior Eleitoral. O acordo para que a alteração fosse feita depois do pleito foi firmado com o Palácio do Planalto em dezembro de 2017. Em 4 de novembro, os relógios serão adiantados em uma hora no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
De acordo com a Justiça Eleitoral, "as urnas não estão programadas para entrar no horário de verão antecipadamente, mas sim, para funcionar no horário oficial".
Neste domingo, 28 de outubro, a votação ocorrerá normalmente entre 8h e 17h, pelo horário local.
No Facebook, o boato circulou em vários perfis, mas com pouca viralização.
O próprio TSE desmentiu a informação que circula nas redes sociais. O mesmo fez o Fato ou Fake, do G1.
 

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