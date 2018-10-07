Homens e evangélicos são maior parte dos eleitores de Bolsonaro no ES

Candidato Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) é o candidato a presidente mais escolhido em todos os recortes dos entrevistados pela pesquisa do Instituto Futura, divulgada neste sábado (6). Ele supera os demais candidatos nos quesitos classe social, região, sexo, faixa etária, religião e região do Estado. O presidenciável leva maior vantagem na região Sul do Estado, entre os homens, com eleitores que têm de 25 a 34 anos, de religião evangélica e com as pessoas que pertençam às classes A e B.

Na pesquisa estimulada de intenção de votos, quando o entrevistador apresenta ao entrevistado as opções em que ele pode votar, Bolsonaro aparece com mais força entre os homens, com 47,3% das escolhas dos entrevistados deste sexo. Em segundo lugar está o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que é o favorito de 19,3% dos entrevistados homens.

Entre as mulheres, Bolsonaro contou com 33,2% da preferência das entrevistadas, enquanto Haddad tem 16% das respostas.

RELIGIÃO

Na divisão por religião, 46,9% dos entrevistados evangélicos disseram que vão votar em Bolsonaro, contra 11,2% de evangélicos que votam em Haddad. O deputado federal também é o favorito de católicos, ainda que tenha uma margem menor, de 36,2% das intenções de voto. Nesta crença, Haddad é o preferido de 22,4%.

REGIÃO DO ESTADO

Na análise por região, Bolsonaro tem 47,9% da preferência das pessoas entrevistadas no Sul do Estado. Por lá, Haddad conta com 16,6% das intenções de voto. Bolsonaro também possui uma margem considerável na região Central do Estado, com 42,5%.

A disputa mais apertada na eleição presidencial no Espírito Santo é na região Noroeste, onde Bolsonaro é a opção de 35,4% dos entrevistados e Haddad foi escolhido por 25,7%. A vantagem também diminui no Litoral Norte, região que Bolsonaro aparece na pesquisa com 39% e Haddad com 20,6%.

FAIXA ETÁRIA

Bolsonaro também lidera em todas as faixas etárias, com maior presença entre pessoas entre 25 e 34 anos, onde ele conquista 41,7 % da preferência. Já Haddad tem público maior entre os mais velhos, com idade entre 45 e 59 anos: é escolhido por 21,3%. Nesta faixa etária, Bolsonaro conta com 38,5% da preferência dos entrevistados.

ESCOLARIDADE

Bolsonaro também tem mais votos em eleitores que estudaram até o nível superior, onde ele é a escolha de 50,2% das pessoas ouvidas pelo Instituto Futura. Entre quem passou por universidades e faculdades, quem fica na segunda posição é Ciro Gomes, com 12,5%. Já entre os eleitores que só estudaram até o nível fundamental, ele lidera com 28,2% dos votos, enquanto Haddad fica com 24,1%.

METODOLOGIA

A pesquisa Futura contou com 1,4 mil entrevistas, feitas nos dias 5 e 6 outubro, com moradores e eleitores do Espírito Santo, e tem confiabilidade de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-008877/2018.